George Simion: Un om elegant, un om corect in relatia pe care pe care am avut-o. Ne stim din martie 2020. Noi, cand am intrat in Parlament, ne-am asumat public acest program de tara.

Moderator: Astazi ce relatie mai aveti cu Calin Georgescu?

George Simion: Relatii bune. Tocmai de aceea pare ca sunt intrebari retorice. Suntem in comunicare.

Moderator: Intr-o coordonare sunteti?

George Simion: Da, sunt reprezentantul Miscarii Romania pe Primul Loc, condusa de dl. Georgescu, in aceasta batalie electorala.

Moderator: Nu de dl. Ponta? Ca si dansul are Romania tot pe primul loc.

George Simion: Nu stiu...

Moderator: Romania, first. N-a luat-o pe aia de la Trump?

George Simion: A luat-o. Nu stiu de unde. De-acolo, de-acolo. Da, a fost dl Ponta. Au fost si ceilalti contracandidati. Sunt din astia care au mai fost. Asa ca mi se pare hilar sa incerce sa plagieze, sa copieze, sa imite. Oamenii au inceput sa vada diferenta dintre autentic si copie.