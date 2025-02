Călin Georgescu a rupt tăcerea în platoul Realitatea PLUS, după documentul scandalos transmis de CCR. Judecătorii au respins cererea de revizuire a deciziei de anulare. Președintele ales a dezvăluit jocul sistemului care s-a activat și încearcă pe orice cale să-l blocheze.

Anca Alexandrescu: Intre SUA si UE ce alegeti?

Calin Georgescu: Indiscutabil America. Lasand la o parte faptul ca daca ne gandim istoric Europa ii datoreaza Americii foarte mult. Altfel cine stie cum eram. Dar dincolo de asta, este o pozitie clara pe valori comune, pe care JD Vance asta a adus in atentie, si asta trebuie sa ne stea si noua in atentie. Valorile noastre romanesti, impreuna cu deminitatea umana sunt punctele centrale pentru orice fel de actiune. Adevarul unic este acela ca alegerile au fost oprite prin faptul ca votul nostru a fost furat. Asta este foarte clar.

Ce se va intampla mai departe?

Practic, statul paralel s-a speriat ca pierde puterea si accesul la bani si atunci a inscenat, cum spune si vicepresedintele american, o poveste legata de Rusia sau de legionari, iar CCR a decis. Toata adinistratia Biden in frunte cu Macron si toata reteaua sorosista, la care s-au adaugat fostii mei contracandidati din campania electorala. Au trecut si la jigniri, sigur, nu tin sa dau raspuns nimanui, ii pun pe toti in aceasi ooala pentru simplu fapt ca fac toti parte din aceasi retea sorosista, lucru pe care l-a confirmat si JD Vance. E o diferenta foarte mare intre fapte si pareri. „Se pare ca Georgescu a facut asta”. Eu aflu permanent ce au facut ei pentru propriul interes si pentru sistem.

Si pentru ca veni vorba de asta, as vrea sa precizez in ce motiv am ajuns aici. Pentru ca 1989 a insemnat un punct foarte important in destabilizarea statului si a noastra ca structura identitara si suverana ca tara, si anume Securitatea s-a privatizat. Unde erau plasati inainte, ei practic si-au privatizat propriile pozitii. Au preluat contactele statului si le-au insusit. Unii au fost ofiteri sub acoperire in partea politica, familii care s-au imbogatit peste noapte.

Insa ce este mai important este ca nu toti sunt in oala asta. Adica sunt ofiteri din sistem care sunt patrioti desavarsiti. Doar ca functiile de conducere pe care si dvs le-ati discutat de nu stiu cate ori la aceasta emisiune au fost preluate de indivizi care nu stiu ce faceau dar sigur in niciun caz ce scria pe fisa de post, in niciun caz nu faceau asta. Vezi cazul Coldea, Dumbrava si asa mai departe. Ori toate acestea ne-au adus niste prejudicii foarte mari, pentru ca astazi nu mai stim sa descifram nimic din ceea ce avem de facut. Toata lumea a fost obsedata ca pierde puterea si accesul la bani. In prima zi oficiala toata reteaua sorosista va fi interzisa personal de catre mine. Avem cum sa facem asta.

Uitati-va cum Trump a schimbat paradigma. Uitati-va cum Musk vine cu baietelul in spate la conferinta de presa, total relaxat. Uitati-va la JD Vance. Este cel care va urma, si este o investitie masiva in tineri. Eu sunt deja si vreau sa fiu inconjurat de tineri.

Discursul lui JD Vance

A fost un discurs pot sa-i spun istoric, fulminant dupa discursul lui Kennedy, deci al doilea de dimensiunea aceasta. Pe de alta parte, in momentul in care esti pregatit sau vrei sa vorbesti despre a adevar, imi amintesc de un proverb arab, este bine sa ai caii odihniti. Insa pe meleagurile noastre adevarul este crud, categoric, vorba constiintei noastre nationale Mihai Eminescu, insa indiscutabil ca pentru noi adevarul este crud si prin prisma repulsiei pe care clasa politica a manifestat-o fata de poporul roman de 35 de ani, lucru care se vede in mod special in aceasta perioada, insa definitia pe care as da-o si apoi as dori sa va spun cateva lucruri despre acest discurs, este cea data de Iorga, care a spus ca pentru dreptate poti sa fi ucis, niciodata infrant. E colosal. Asta este istoria popourului roman, de aceea este neinfrant, si de aceea a iesit la suprafata din Romania profunda, si de aceea nu are cum sa fie infrant, oricate s-ar face impotriva lui.

Discursul lui JD Vance este istoric. Este de departe cel mai mare dupa discursului lui Kennedy, care, de altfel i-a adus moartea, niciodata infrant, vorba lui Iorga, si sunt doua observatii majore: Prima este ca nu poti vorbi de democratie, trebuie sa o traiesti, asta e piesa de rezistenta a acestui discurs, si al doilea este ca pentru noi ca tara, aproapte tot discursul a fost pentru Romania, indiferent ce spun unii sau altii Si s-au devoalat niste lucruri. In primul rand pozitia lui JD Vance a fost categorica referitor la Romania, si pozitia unanim acceptata, imediat, in secunda doi, din partea presedintelui Trump si a lui Elon Musk. Deci aceasta pozitie categorica a lor a insemnat si faptul ca pentru noi este clar ca pe de o parte este un drum fara intoarcere pozitionat de catre America, al doilea este ca vinovatii vor fi si vor face obiectul sanctiunilor americane. Vor urma categoric multe neajunsuri pentru Romania daca noi nu ne trezim la timp. Ma refer la toti cei care au facut toate aceste abuzuri in toata aceasta perioada de timp.

Insa categoric as dori sa remarc cateva lucruri. Prima este cum a fost rastalmacit discursul lui JD Vance, unde sunt niste cuvinte de mare subtilitate inclusiv in engleza, si de mare precizie in acelasi timp. Parte a in care spune ca „nu credem ca o ingerinta, fie ea si din partea Rusiei”, dar nu credeam, aici a venit partea a doua, ca pentru cateva sute de dolari poti sa mobilizezi, sa inseli, sa zicem , o retea de social media ca sa distrugi democratia, inseamna ca nu ai avut democratie niciodata. Pentru ca au fost doua cuvinte cheie: misinformation si disinformation. Inseamna abuzul la care am fost supusi din perioada bolsevica. Si acelasi bolsevism pe care il vedem astazi in special din partea Bruxelles-ului, asta a fost mesajul. Pentru ca replica, cum stiti bine, a fost data de cei care inclusiv la Munchen au blocat pe anumiti politicieni sa vina. Chiar daca vicepresedintele JD Vance s-a vazut cu piesa de rezistenta conservatoare si omul patriot al Germaniei, indiferent ce spun unii si altii. Insa aceste doua cuvinte sunt importante. Pe de o parte a facut referire la istorie, ca asta a fost perioada bolsevica cu aceste doua cuvinte, inselatoria in informatie si dezinformarea masiva si faptul ce se intampla acum. Si un ultim aspect este legat de faptul ca problema, a spus-o precis si clar, este in interiorul tarii voastre, nu in exterior si mandatul unui presedinte, apropo de ce s-a intamplat in Romania, trebuie sa fie foarte solid pentru ca poporul sa sprijine cel putin in trei directii importante care au fost numite de JD Vance. Prima este legata de preturile reduse si foarte reduse la energie, reteaua de alimentare a populatiei cu hrana sanatoasa, si faptul ca sa ai o economie competititva. Tu nu poti sa ai asta, daca nu ai un mandat solid din partea poporului.

Practic, prin discursul lui JD Vance suntem recunoscuti acum de o intreaga omenire, dar subliniez faptul ca pentru noi, parteneriatul strategic cu SUA, si o spun foarte raspicat, este mai important decat NATO aproape. Este cheia jocului, adica modul in care JD Vance s- plasat a fost foarte clar. Si anume: Cei care vreti sa fiti cu America trebuie sa va clarificati. Nu puteti sa fiti in clipa in care imbratisati conduita woke si cance culture si post adevar si vorbim aici de lucruri foarte precise, si anume de democratie pluralista participativa, de libertati civile si de garantia legii. Deci guvernarea legii trebuie sa fie pe primul plan.

Turul doi al alegerilor

Va amintit ca la o intalnire cu dvs am spus ca vreau sa cooperez, sa sterg tabla, astea au fost cuvintele mele. De ce? Pentru ca nu am dorit, pe fondul acesta international foarte complicat, lucru care deja se constata, Romania sa nu se vorbeasca prin spatele cortinei, culise, adica sa ne pierdem timpul cu lucruri marunte in loc sa ne vedem de apararea tarii si de demnitatea tarii. Ei bine, acest lucru nu a fost inteles, asa am constatat, vazand ce s-a intamplat in ultimele zile. Militianul Predoiu continua sa faca nu doar dezinformare, ci sa propage aceasta forma de amenintare permanenta asupra unor oameni nevinovati, vezi cazul sefului meu de campanie, si nu numai. Si cristina Preda, si Pamantul Stramosesc, este o prigoana asupra oamenilor nevinovati. Nu mai vorbim de zeci si sute de amenintari si oameni chemati la politie.

Fac o mica paranteza: In mandatul semnat era pentru unde sunt banii din campanie. Dar dincolo de asta, au ost luate calculatoarele, telefoanele dar si agendele cu strategia de campanie. Probabil vor sa se inspire. Este interesant ca aceasta oferta a mea de pace catre Statul Paralel, incepand de astazi, din aceasta emisiune, nu mai este valabil. Pentru ca din cauza lor, astazi, in momentul in care, ganditi-va, cu 48 de ore presedintele Trump a vorbit cu presedintele Putin, deci se stabileste viitorul acestei lumi, noi suntem acum pe masa de negociere si nu la masa de negociere. Este o diferenta uluitoare. Deci suntem intr-o pozitie foarte nefavorabila.

Eu ma tem de prostia celor care in continuare sunt la putere si care nu inteleg ca lumea s-a schimbat. Pentru vreau sa continui si sa spun ca toate aceasta situatie nu face decat sa ingreuneze bunul mers al tarii si al demnitatii poporului roman, iar toti acesti oameni prigoniti au nevoie de adevar si dreptate. Cer in mod imperativ institutiilor de forta din Romania care spun ca au dovezi, ca pana maine ori le aduc la Curtea Constitutionala ori vin la Curtea Constitutionala si spun: Am analizat temeinic si nu exista dovezi.

Pe de alta parte, cer Curtii Constitutionale in mod oficial ca cel putin pana vineri, pe 21, sa decida al doilea tur, pentru ca dovezi nu sunt.

Pentru ca asa cum vad lucrurile si ce se intampla azi in societate, noi suntem scosi inafara terenului de joc, nu existam nicaieri, este o situatie foarte complicata pe care America a semnalat-o si vor urma foarte multe lucruri concrete din partea Statelor Unite iar daca noi stam si nu facem nimic si nu demonstram ca in primul rand noi trebuie sa ne reglam lucrurile si sa nu ne ajute America.

Vreau sa fiu absolut sigur, invit pe toata lumea la ora 11 doar pentru a semna sustinerea mea pentru candidatura la presedintie, sambata, 22 februare, in piata Constitutiei.

Anca Alexandrescu: O să vă rog dacă putem să caracterizăm o parte din cei care și-au anunțat candidatura. Domnul Crin Antonescu.

Călin Georgescu: Este un nou Iohannis sau Iohannis II. Din toate punctele de vedere. Fără a intra în amănunte, de la poștă să vede acest lucru. Și cel care l-a propus se schimbă între ei, cum se zice.

Exact cum a spus și vicepreședintele american. Nu e vremea vorbelor. Vremea vorbelor a trecut de mult. Dacă mă uit la cel care vrea să candeze la președinție și este primarul actual al Bucureștiului, vezi cum arată Bucureștiul și nu mai e nevoie să te gândești cum poate să arate țara.

Anca Alexandrescu: Domnul Ponta

Călin Georgescu: La vremea respectivă a avut posibilitatea să demonstreze. Eu cred că e bine ca în viață să-ți cunoști limitele.

Despre domnul Nicușor Dan v-am spus, despre domnul Antoinescu v-am spus. Cred că ne pierdem puțin timpul cu ei, părerea mea.

Anca Alexandrescu: Eu aș vrea să vă întreb un pic și despre domnul Bolojan, pentru că se zvonește că, de fapt, domnul Bolojan ar dori să candideze la președinție.

Călin Georgescu: Este problema dânsului, ca să spun așa.

Eu zic în felul următor. Că sunt niște lucruri foarte concrete, care sunt legate exact de ce am spus eu înainte. Și anume, că instituțiile de forță, dacă au dovezi, e bine să le aducă, și dacă n-au dovezi, e bine să spună că nu există.

Știm precis cum vor evolua lucrurile. De aceea cred că este foarte bine să se înțeleagă, de aceea am spus că nu mai este valabilă oferta mea de pace pentru statul paralel, și am spus din ce motiv. Dar dacă este să mergem așa, mergem înainte și vom vedea cum va fi finalul până la urmă.

Dar guvernarea legii, așa cum o prezintă președintele Trump și vicepreședintele Vance, este și va fi certă. Lucrul este precis. Vedeți, dumneavoastră, noi nu ne mai putem permite lucruri total neprofesionale care s-au întâmplat până acum.

Anca Alexandrescu: Hai să vă enervez acum și mai rău, pentru că președintele Traian Băsescu duminica trecută s-a luat de mine de supărare, probabil, da, de supărare că vă susțin pe dumneavoastră și că susțin aceste principii suveraniste, m-a făcut în toate felurile, dar și dânsul susține cumva că noi suntem pentru o restaurație a unei puteri, spune el, a unor securiști, adică se rostogolește aceasta.

Călin Georgescu: Da, restaurarea puterii poporului român. Despre asta este vorba. Singurul lucru pe care îl cer și pe data de 22, atât voluntarilor deja, pe care îi cunoaștem, și contez încă o dată pentru acest sprijin, mă refer la AUR și la POT, este noi suntem poporul, noi suntem puterea.

Anca Alexandrescu: Vreți să strângeți semnăturile într-o singură zi?

Călin Georgescu: Posibil să le strângem într-o singură zi.

Gândiți-vă ce a spus J.D. Vance, că baza democrației este vocea poporului. Asta se întâmplă.