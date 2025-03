Nu constientizam cat de adanc e statul paralel. El s-a crucificat singur și face asta în fiecare zi. Asta pentru noi este un avantaj uriaș, este un suport divin, pentru că nu puteai face acest lucru. Dacă pe 8 decembrie, cred că aveam probleme serioase neștiind ceea ce știu astăzi, neavând această echipă mult mai consistentă și pe cei din spatele lor.

Acum câteva zile am trăit acel episod cu ridicarea mea din trafic. Legea este cea dictată dintr-un birou, aia este legea, nu mai este altceva. Poliția aceasta politică a trăit-o Trump.... Vedem și dovada certă a faptului că roata se învârte și nu merge de-a săniușul cum se credea, le spun tuturor, eu am mai spus asta, oferta mea de pace nu mai e valabilă, justiția va fi valabilă, cea adevărată. Ulciorul nu mai merge la apă, știți de ce? S-a și spart și nu mai are nici apă, nu se mai poate", a declarat Georgescu, sâmbătă seara, la Culisele Statului Parlel de la Realitatea PLUS.