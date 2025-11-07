Câtă vreme numele lui Ilie Bolojan este menționat în această anchetă - și au existat câteva elemente publice aduse în spațiu de Ilie Bolojan - e clar că procurorii trebuie să îl citeze și pe premier să dea explicații. Mai ales că ceea ce a spus premierul Bolojan la trusturi de presă apropiate de el - pentru că în spațiul public nu a vrut să țină o conferință de presă și să răspundă la toate întrebările jurnaliștilor - ridică niște semne de întrebare. Lucrurile acestea se bat cap în cap cu ceea ce a spus omul său din PNL, cel care a fost până ieri trezorierul formațiunii politice pe care o conduce Bolojan, și cel care este, totodată, cercetat în dosar că a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și șeful Guvernului.

Astfel, în timp ce Barbu a spus că discuțiile de la Guvern cu Bolojan nu au vizat problemele pe care le are firma afaceristului din Vaslui, de cealaltă parte Ilie Bolojan a spus că discuțiile au atins și acest subiect. Acesta ar fi, practic, un element pe care trebuie să îl lămurească în fața procurorilor.

Șeful Executivului mai trebuie să explice și dacă este o practică uzuală ca oamenii de afaceri să meargă în biroul său și să îi povestească despre toate obstacolele pe care le întâmpină în activitățile pe care le derulează.

Este de așteptat momentul în care Ilie Bolojan va face o vizită la Parchet. Într-o primă fază, acesta ar putea fi citat în calitate de martor.