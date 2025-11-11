AUR, în continuare alături de Călin Georgescu: "Controlul judiciar impus împotriva lui - o formă mascată de persecuție politică"

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune politică condusă de George Simion, a transmis marți un nou mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem. 

"Suntem alături de Călin Georgescu. Controlul judiciar impus împotriva lui nu este decât o formă mascată de persecuție politică. Adevărații infractori sunt în libertate și conduc țara, iar oamenii liberi sunt târâți prin tribunale", este mesajul postat pe pagina de Facebook a celor de la AUR. 

Postarea este însoțită și de un set de fotografii care îl înfățișează atât pe Călin Georgescu, care s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1 pentru primul termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă leginoară, dar și la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar, cât și pe membrii AUR, prezenți în mijlocul oamenilor pentru a-și exprima susținerea față de Geogrescu.