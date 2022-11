Referitor la situația din Polonia, premierul Nicolae Ciucă a spus că încăd e aseară se află într-un contact permanent atât cu autoritățile de la Varșovia, cât și cu partenerii României din NATO.

"Vreau să reiterez că încă de aseară, împreună cu ministerele și instituțiile de linie am fost în contact permanent, atât cu autoritățile poloneze, cât și cu partenerii noștri din NATO. Am desfășurat și am fost parte la întreg procesul de analiză și urmează ca în această dimineață, ora 11.00 (ora României), să aibă loc întrunirea Consiliului Nord Atlantic la nivel de ambasadori și în funcție de analiza și concluziile prezentate vom comunica firul evenimentelor următoare”, a afirmat Ciucă, în debutul ședinței de miercuri a Guvernului.

Cât privește situația internă, premierul a afirmat: "Vom continua să sprijinim și să acordăm încredere sectorului de business și investiții. Putem sa observăm cât se poate de clar că astfel avem instrumente prin care să protejăm și să mărim locurile de muncă și, de asemenea, spațiul financiar prin care să putem să asigurăm creșterea salariului minim și a pensiilor, astfel încât cetățenii să nu sufere efectele inflației, care a depășit 16%".

Referitor la ședința de astăzi a Executivului, Nicolae Ciucă a făcut o trecere în revistă a celor mai importante decizii care urmează să fie luate.

"Mai multe decizii în ședința de astăzi - este acea OUG prin care asigurăm Ministerului Agriculturii granturi în valoare de până la 500 de mii de euro. Sunt granturi care asigură sprijinul necesar operatorilor din industria de morărirt, a uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Valoare totală e de 200 milioane de eruo. Înțelegând foarte bine nevoia asigurării sprijinului pentru tot ceea ce însemnă domeniul agricol, cât și industria alimentară, corelam foarte bine fondurile pe care le avem la bugetul de stat cu cele care ne sunt asigurate prin finanțare europeană", a arătat Ciucă.

Referitor la rectificarea bugetară, premierul a spus ca aceasta va fi adoptată într-o ședință de Guvern care va avea loc mâine (joi - n.r.),la ora 11 cel mai probail, "în funcție de finalizarea procedurilor".