"Iar Ponta, marele suveranist, care explica el de ce a numit-o pe Laura Codruta Kovesi. Imi aduc aminte exact ziua aia cu scandalul si cu Mona Pivniceru si cum a venit si ne-a spus tuturor din echipa ca daca nu va convine <<Plecati acasa>>, cum l-a sunat Traian Basescu si i-a spus <<Da, domnule presedinte>>; cum a primit telefoane de la Bruxelles, la schimb. Vad ca el zice ca a numit-o pe doamna Kovesu pentru ca i se anula vizita in America. Asa, si daca se anula vizita in America ce? Te votasera milioane de oameni pe tine si pe PNL si USL, va aduceti aminte, da? Pai pe tine te interesa vizita ta in America? Dar nu spune adevarul pentru ca el atunci a negociat pentru prietena sa, doamna Corina Cretu, postul de comisar european.

De altfel, tot el a impins-o si acum la AMEPIP-ul (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice - n.r.) vietii, institutia care toaca frunza la caini. Eu n-o inteleg pe doamna Cretu. Ati fost atata timp europarlamentar cu salarii de 4 mii - 5 mii de euro. Cat vreti ma sa luati?", a declarat Anca Alexandrescu.