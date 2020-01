Trei mașini implicate într-un accident

Din primele date, se pare ca șoferul, de 44 de ani, din Sighetul Marmatiei, a intenționat să schimbe banda de mers (sa treacă de pe banda 1, pe banda 2), însă nu s-a asigurat corespunzător intrand in coliziune cu o autoutilitara care circula pe banda 2, condusă de un bărbat de 49 de ani din Satu Mare.

In urma impactului, primul auto menționat a intrat in coliziune și cu un alt autoturism care circula in fata sa, autoturism condus de un bărbat, de 44 de ani, din Livada.

