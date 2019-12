Alertă medicală în Constanța: 53 de cazuri de hepatită A, în decembrie

În decembrie, comparativ cu aceeaşi perioadă din luna noiembrie, numărul acestor cazuri este aproximativ la acelaşi nivel.



"De la 1 decembrie şi până acum am avut 53 de internări, de cazuri confirmate, diagnosticate cu hepatită acută virală de tip A. Cele mai multe, 45 de cazuri, au fost la copii până la vârsta de 14 ani. Sunt cazuri încă ce trebuie confirmate şi, comparativ cu luna precedentă, suntem cam tot la acelaşi nivel", a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, Ana-Maria Iancu.



Potrivit acesteia, în acest an a crescut numărul cazurilor de hepatită A începând cu sfârşitul verii, fiind înregistrate vârfuri ale creşterilor în noiembrie şi decembrie, în condiţiile în care numărul a astfel de cazuri se măreşte în general toamna. Până în prezent numărul acestor cazuri este de peste 300.



Pe lângă cazurile de hepatită, în spital, ce are o capacitate de 220 de paturi şi toate sunt ocupate, mai sunt internaţi pacienţi cu enterocolite şi afecţiuni de sezon, totodată fiind confirmate, până în prezent, şi trei cazuri de gripă, dintre care unul la un copil, a menţionat directoarea spitalului, Stela Halichidis, adăugând că, deocamdată, unitatea medicală nu este în incapacitate de internare.



Conform Primăriei Constanţa, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, aflat în administrarea municipalităţii, a fost dotat cu aparatură de dezinfecţie şi diagnostic de ultimă generaţie.



"Unitatea medicală a fost dotată cu un robot de dezinfecţie a suprafeţelor ce acţionează asupra celor mai puternici germeni ce cauzează infecţiile nosocomiale. Aparatul distruge microbi patogeni rezistenţi precum clostridium difficile sau pneumocystis şi poate fi mutat în orice încăpere cu risc infecţios. Tot pentru combaterea infecţiilor intraspitaliceşti a fost achiziţionat şi un aparat de scanare a igienei mâinilor personalului medical, dar şi un fibroscan pentru hepatitele cronice", reiese dintr-un comunicat de presă transmis de administraţia locală.



De asemenea, toate saloanele au fost dotate cu frigidere şi televizoare, după ce, anul trecut, Primăria Constanţa a alocat fonduri pentru achiziţionarea a 220 de paturi noi pentru bolnavii internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase.



Laboratorul de biologie moleculară, unde sunt diagnosticate cazurile de gripă, hepatită sau alte boli infecţioase, a fost dotat cu aparatură de înaltă performanţă ce furnizează diagnostice de certitudine.



Secţia de Terapie Intensivă, unde sunt internaţi pacienţi ventilaţi, a fost dotată cu un generator de rezervă pentru cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice, potrivit Primăriei Constanţa.

