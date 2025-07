"Gata. S-a încheiat. O misiune dificilă. Cu bine pentru că noi nu spunem NU niciodată. Și nu cedăm (...) Unul dintre băieții ucraineni a fost salvat când mai avea aproximativ 20 metri până să intre în prăpastiile de pe Criva. Survolul cu elicopterul a fost șansa lui de a supraviețui. Pe băiat, Sasha, l-am găsit (...) înainte de a intra în pădure și ulterior în prăpastiile de pe Criva, unde nu mai avea nicio șansă. A fost norocul lui. Șansa lui să fie acum în viață (...) Am mai salvat o viață de om. Viața unui tânăr de 27 ani care are tot viitorul în față. Noi, cei de la Salvamont Maramureș, suntem fericiți și ne mândrim că astăzi am redat zâmbetul pe buzele unei mame și ale unui tată", a afirmat Dan Benga.



Directorul Salvamont Maramureș a mai precizat că al doilea tânăr a fost reținut pe teritoriul ucrainean.



"Celălalt tânăr, de 22 ani, care era cu băiatul salvat, a fost reținut de structurile ucrainene în tentativa lui, dar e viu și fără probleme medicale\", a mai precizat Dan Benga.



Acesta a mai ținut să sublinieze că operațiunea de salvare se datorează unei activități concentrate a instituțiilor și oamenilor implicați în căutarea celor doi tineri, după ce prima alertă privindu-i pe cei doi tineri a fost primită în cursul zilei de joi.



"A fost o muncă de echipă extraordinară împreună cu Polițiștii de Frontieră de la Valea Vișeului și Poienile de sub Munte, împreună cu echipajul elicopterului 345 IGAV - Punctului Operativ Aeromedical- Jibou și toți ceilalți implicați în mod direct, președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea pentru disponibilitatea, sprijinul logistic și operativ privind misiunea executată, Directorul Aeroportului Maramureș, Dorin Buda, pentru tot sprijinul, echipajelor de la Aeroportul Maramureș care, cu toate că au fost liberi, nu au stat pe gânduri și au venit pentru a asigura logistica necesară efectuării misiunii aero, colegilor de la Dispeceratul Aero Târgu Mureș și colegilor de la DSU care au aprobat misiunea aero", a mai menționat directorul Dan Benga.