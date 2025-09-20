După două ediții reușite, Reprezentanții companiei municiaple PIEȚE SA au tranmis că anul acesta nu se va organiza popularul eveniment, pe fondul situației economice generale din România, care a fost un factor decisiv în această hotărâre.

„În acest an, Piețe Sibiu nu va mai organiza evenimentul. Proiectul nu a mai fost depus. Mi-aș dori, totuși, ca evenimentul să se organizeze de altcineva”, a declarat un reprezentant al coppaniei, potrivit Ora de SIbiu.

Timp de doi ani la rând, Oktoberfest a animat Târgul Obor din Sibiu cu parc de distracții, mâncare tradițională, muzică live și multă voie bună. Intrarea a fost liberă la ambele ediții.

Prima ediție a Oktoberfest a avut loc în 2023, când sibienii au dansat, au ascultat muzică tradițională, au savurat delicii culinare și au ridicat paharele cu bere în cinstea acestei sărbători cu tradiție germană. A doua ediție a fost la fel de reușită, strângând sute de sibieni cu chef de distracție în stil bavarez.