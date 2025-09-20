Sibiul rămâne fără Oktoberfest, în urma măsurilor de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan

Festivalul Oktoberfest, unul dintre cele mai așteptate evenimente din Sibiu, a fost anulat în contextul restricțiilor bugetare adoptate la nivel național. Decizia vine ca urmare a politicii de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, care limitează finanțarea evenimentelor publice din fonduri locale.După două ediții reușite, reprezentanții companiei municipale PIEȚE SA au transmis că anul acesta nu se va organiza popularul eveniment, pe fondul situației economice generale din România, care a fost un factor decisiv în această hotărâre.„În acest an, Piețe Sibiu nu va mai organiza evenimentul. Proiectul nu a mai fost depus. Mi-aș dori, totuși, ca evenimentul să se organizeze de altcineva”, a declarat un reprezentant al companiei, potrivit Ora de Sibiu.Timp de doi ani la rând, Oktoberfest a animat Târgul Obor din Sibiu cu parc de distracții, mâncare tradițională, muzică live și multă voie bună. Intrarea a fost liberă la ambele ediții.Prima ediție a Oktoberfest a avut loc în 2023, când sibienii au dansat, au ascultat muzică tradițională, au savurat delicii culinare și au ridicat paharele cu bere în cinstea acestei sărbători cu tradiție germană. A doua ediție a fost la fel de reușită, strângând sute de sibieni cu chef de distracție în stil bavarez.

