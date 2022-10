„Vreau să văd lumea de sus” - Balloon Fest, eveniment dedicat familiei, aduce în zilele de sâmbătă și duminică momente pline de culoare, dar și ocazia de a experimenta înălțimile din baloanele cu aer cald, atât prin ridicări în ancoră pe Insula Lacul Morii – program 10.00 – 16.00, cât și prin zboruri libere din Iepurești (Giurgiu)- program 07.00- 10.00.

Peste 14 artiști vor urca pe scena RiseUP – Bucharest on the Sky 2022 – Delia, Faydee, Spike, Trio Jazz Sorin Zlat Band & Special Guest, Maria Constantin acompaniată de naistul Nicolae Voiculeț, dar și mulți alții.

Prin parteneriat cu Opera Națională București, tenorul Alin Stoica, soprana Marta Sandu – Ofrim alături de pianista Liana Mareș, balerinii Raluca Jercea, Marina Gaspar și Sergiu Dan vor crea momente speciale.

Glowing Night aduce, în serile de sâmbătă și duminică, muzică, proiecții de lasere ambientale și pe baloane, proiecții video, ridicari în ancoră cu balonul, dansul și jocul luminilor acompaniind artiști de renume.

Bucureștenii pot participa la ore de sport în aer liber, dar și la ateliere interactive și workshop-uri pentru mințile care sunt într-o neîncetată căutare de informații din domenii mai mult sau mai puțin cunoscute.

În plus, iubitorii de carte vor avea la dispoziție o bibliotecă în aer liber și spații de relaxare.

Pentru cei care vor să-și exprime altfel emoțiile, șevaletele de pictură vor aștepta cu pânzele albe culoarea gândurilor călătoare, sub îndrumarea unui pictor.

Festivalul Rise Up - Bucharest on the Sky demarează o campanie de susținere a performanței în educație. Inițiativa ce se va desfășura sub numele „Celebrăm Excelența” va aduce în fața publicului tinerii României cu rezultate excepționale la învățătură, concursuri și olimpiade, primind „magna cum laude” la scenă deschisă în cadrul unor momente artistice special concepute.

Prin proiectul partener „Nu lăsa PETe în urma ta!” bucureștenii care aduc materiale reciclabile (pet-uri, doze de aluminiu, baterii sau obiecte din plastic) își pot „cumpăra” cărți, accesul la diverse activități și anumite produse. Materialele reciclabile vor fi predate unui colector, iar banii rezultați vor fi trimiși asociațiilor care se ocupă cu protecția și educația copiilor sau către asociații pentru protecția animalelor.

De asemenea, prin proiectul „Adoptă, Iubește, Adoră”, festivalul organizează pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică un târg de adopții pentru animalele fără stăpân.

Programul începe de la 17.00 și se încheie seara, la 23.00.

PROGRAM EVENIMENT:

Sâmbată 1 octombrie 2022 - (10.00 - 23.00)

O zi plină de culoare într-o combinație inedită de muzică de operă, ritmuri DJ si rap. Ridicări în ancoră pe insula în intervalul 12.00 - 23.00 în funcție de condițiile meteo.

10.00 – 10.50 Sport World Class - Yoga /Monica Tudora

11.00 – 11.50 Sport World Class - Easy Functional/Constantin Nicolescu 12.00 – 16.00 DJ Lucian Slot

14.00 – 14.30 Moment Celebrăm excelenta marcat de show aviatic Aeroclubul României

16.00 – 16.50 Sport World Class - Body Combat / Cristina Constantinescu

17.00 – 17.50 Sport World Class - Zumba/ Raluca Babaligea

18.00 – 18.30 – concert tenor Alin Stoica Opera Națională București

18.30 – 18.45 – moment balet Opera Națională București

---------------------------

19.00 – 21.00 – DJ Danny The Menace

21.00 – 21.15 – Moment Celebrăm Excelența marcat de piesa Muguri interpretată de Spike și Corul Operei Naționale București

21.15 – 22.00 – concert SPIKE

22.00 – 23.00 – DJ Party

Duminică 2 octombrie 2022 (10.00 - 23.00)

Este ziua în care ne vom reîncărca bateriile pentru o nouă săptamană pe ritmuri de muzica pop. Ridicări în ancoră pe insulă în intervalul 12.00 – 23.00, în funcție de condițiile meteo.

10.00 – 10.50 Sport World Class - Yoga /Ioana Hudita

11.00 – 11.50 Sport World Class - Easy Functional/Constantin Nicolescu

12.00 – 16.00 – DJ Lucian Slot

14.00 – 14.30 – Moment Celebrăm Excelența marcat de concert Corul de copii al Operei Naționale București

16.00 – 16.50 Sport World Class - Body Combat / Elena Trinca

17.00 – 17.50 Sport World Class - Zumba/ Cristina Mustatea

18.00 – 20.00 – DJ AYA

20.30 – 21.00 – concert Junianne P.

21.00 – 22.00 – concert Faydee

22.00 – 23.00 – concert Delia

Program zboruri libere cu baloane cu aer cald

Duminică 02.10.2022 – 07.30 – Iepurești/Giurgiu

Luni 03.10.2022 – 07.30 – Iepurești/Giurgiu

IMPORTANT!

Ridicările cu balonul în ancoră și zborurile libere se pot realiza exclusiv dacă sunt îndeplinite condițiile meteorologice. Condiții meteo pentru ridicarea balonului cu aer cald: temperatura sub 30 grade, vânt sub 2m/secundă cu rafale de maxim 3 m/secundă. Pilotul Comandant este singurul care decide ridicarea balonului pentru că el este cel care evaluează condiția meteo în dezvoltare. Datele se înregistrează exclusiv conform site Top Meteo. În cazul în care nu se vor putea ridica baloanele in ziua pentru care ați achizițonat bilet de ridicare în ancoră sau zbor la liber, acestea se pot reprograma sau se vor returna banii achitați pe bilet.