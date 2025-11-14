Bunicile le frământau cu mâna, fără graba de azi, folosind ingrediente modeste, dar pline de gust: untură, făină cernută, un strop de oțet și gem făcut în casă. Aluatul se topea sub palme, iar când se coceau, întreaga casă mirosea a vanilie, a copilărie și a sărbătoare.

Preparate astfel cornulețele ies fragede, parfumate, dulci cât trebuie și pline de nostalgie. Este genul de rețetă care se păstrează din generație în generație, scrisă pe un colț de hârtie îngălbenită și scoasă din sertar de fiecare dată când se adună familia la un ceai sau la sărbători.

Descoperă și rețeta de cornulețe cu brânză și caise deshidratate, pentru momente dulci.

Citește continuarea aici.