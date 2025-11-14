PLUS
Rețeta bunicii de cornulețe cu gem. Este una dintre cele mai îndrăgite rețete

Cornulețele sunt simbolul simplității și al răbdării din bucătăriile vechi. Iar una dintre cele mai îndrăgite rețete din bucătăria românească este cea de cornulețe cu gem după rețeta bunicii.

Bunicile le frământau cu mâna, fără graba de azi, folosind ingrediente modeste, dar pline de gust: untură, făină cernută, un strop de oțet și gem făcut în casă. Aluatul se topea sub palme, iar când se coceau, întreaga casă mirosea a vanilie, a copilărie și a sărbătoare.

Preparate astfel cornulețele ies fragede, parfumate, dulci cât trebuie și pline de nostalgie. Este genul de rețetă care se păstrează din generație în generație, scrisă pe un colț de hârtie îngălbenită și scoasă din sertar de fiecare dată când se adună familia la un ceai sau la sărbători.

Descoperă și rețeta de cornulețe cu brânză și caise deshidratate, pentru momente dulci.

Citește continuarea aici.

Lifestyle

Negresă de post cu glazură de ciocolată. Un desert rapid de pregătit și foarte gustos
Negresă de post cu glazură de ciocolată. Un desert rapid de pregătit și foarte gustos
Negresa de post glazurată cu nuci este potrivită atât pentru zilele de post, cât şi pentru orice altă ocazie. Este un desert delicios, aromat, uşor de preparat şi care, datorită glazurii, este şi aspectos.
Ce mâncăm în post? Recomandările Mihaelei Bilic pentru Postul Crăciunului
Ce mâncăm în post? Recomandările Mihaelei Bilic pentru Postul Crăciunului
Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit, într-o postare recentă pe Facebook, despre alimentele recomandate în perioada postului, dar și obiceiurile pe care trebuie să le adoptăm în această perioadă.
Ingredientul pe care trebuie să-l pui în mâncarea de fasole ca să NU producă balonare
Ingredientul pe care trebuie să-l pui în mâncarea de fasole ca să NU producă balonare
Acest ingredient nu trebuie să lipsească din nicio bucătărie. Poate fi folosit în orice mâncare, precum lintea sau alte alimente care produc gaze. Acest ingredient va preveni producerea acestui disconfort.
Mâncare de post. 5 rețete culinare pe care trebuie să le introduci în meniul tău în Postul Crăciunului
Mâncare de post. 5 rețete culinare pe care trebuie să le introduci în meniul tău în Postul Crăciunului
Mâncarea de post pe bază de ciuperci, pe care o poți prepara repede și ușor, este foarte gustoasă și hrănitoare. Iată cinci astfel de rețete, pe bază de ciuperci, ideale pentru zilele de post.

Alexandra Păcuraru a avut o revenire spectaculoasă la Realitatea Plus
Alexandra Păcuraru a revenit la Televiziunea Poporului. Realizatoarea tv o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei - VIDEO
Alexandra Păcuraru a revenit la Televiziunea Poporului. Realizatoarea TV a intervenit în exclusivitate pentru a-și arăta susținerea față de Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.
Alexandra Păcuraru, revenire spectaculoasă la Realitatea Plus: Cea mai mare dezmăgire a fost George Becali! Am făcut pace cu Anca Alexandrescu, o respect! - VIDEO/LIVE TEXT
Alexandra Păcuraru, revenire spectaculoasă la Realitatea Plus: Cea mai mare dezmăgire a fost George Becali! Am făcut pace cu Anca Alexandrescu, o respect! - VIDEO/LIVE TEXT
Alexandra Păcuraru a avut o revenire spectaculoasă în platourile Realitatea Plus, Televiziunea Poporului. Jurnalista și realizatoarea, care a cunoscut consacrarea cu emisiunea „Legile Puterii”, dar și cu numeroase relatări în cadrul Caravanei „România Suverană”, a făcut dezvăluiri spectaculoase despre oamenii care i-au făcut rău, precum George Becali și Victor Ponta, dar și despre reconcilierea cu Anca Alexandrescu. Îndrăgita realizatoare a vorbit și despre nevoia ca suveraniștii să fie uniți și să nu se lase manipulați de cei care doresc să-i dezbine.
Anca Alexandrescu este susținută de AUR
Anca Alexandrescu face pasul de care se teme sistemul. La ora 16:00 își depune candidatura la Primăria Generală – VIDEO
Anca Alexandrescu intră azi oficial în lupta pentru Capitală. La ora 16:00, candidata independentă susținută de AUR își depune candidatura la Prefectura București. Românii sunt așteptați în număr mare alături de ea. Înainte de acest moment, Anca Alexandrescu s-a aflat din nou în mijlocul bucureștenilor, pentru a le afla problemele. 
Avocatul familiei sugerează că s-a incercat mușamalizarea cazului
Raportul legiștilor confirmă faptul că fetița moartă la clinica de stomatologie avea probleme de sănătate – DOCUMENT
Raportul medicilor legiști în cazul fetiței de 2 ani, care a murit într-o clinică de stomatologie din București, arată că micuța avea probleme de sănătate înainte de intervenție: patologie cronică preexistentă complexă. Practic, documentul confirmă spusele avocaților și ale apărătorilor, care au afirmat că analizele făcute înainte de intervenție arătau depășiri semnificative ale unor valori.

Zodiile care la finalul anului vor avea parte de o perioadă strălucitoare
Zodiile care la finalul anului vor avea parte de o perioadă strălucitoare
Sfârșitul anului 2025 vine cu o schimbare majoră pentru câteva zodii. Iată cine sunt norocoșii zodiacului la final de an!
De ce este recomandat să postim. Beneficiile dovedite științific pe care le are asupra sănătății
De ce este recomandat să postim. Beneficiile dovedite științific pe care le are asupra sănătății
Postul a fost dintotdeauna hrană pentru suflet. Impus prin intermediul religiei, multă vreme oamenii credeau că acesta are doar beneficii spirituale. Însă, postul este extrem de benefic pentru sănătatea noastră fizică și psihică.
Zodia protejată de astre, vineri, 14 noiembrie. Acești nativi trece peste o grea încercare a vieții
Zodia protejată de astre, vineri, 14 noiembrie. Acești nativi trece peste o grea încercare a vieții
Săgetătorul este semnul care reușește să depășească un hop uriaș după o perioadă lungă de încercări și confuzii. Iată ce spun astrele!
Sărbătoarea zilei -14 noiembrie, începutul Postului Nașterii Domnului și doi mari sfinți, pomeniți de creștinătate
Sărbătoarea zilei -14 noiembrie, începutul Postului Nașterii Domnului și doi mari sfinți, pomeniți de creștinătate
Postul Craciunului este primul post din anul bisericesc si ultimul din anul civil. Anul acesta, Postul Craciunului incepe vineri, 14 noiembrie. Din randuielile bisericesti aflam ca se lasa sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa, cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. De asemenea, pe data de 14 noiembrie se face pomenirea Sfântului Apostol Filip și  Sfantul Grigorie Palama.
