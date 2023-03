„De mai bine de un an, Federația Rusă a măcelărit ucraineni în Europa folosind tricolorul și zvastica V/Z. O casă de modă de elită axată pe \"noii bogați ruși\" a ales să se joace în mod public cu simbolurile agresiunii. Luxul miroase mai bine când este îmbibat în sânge, nu-i așa? Louis Vuitton?”, a fost reacția lui Mihailo Podolyak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, față de reclama casei de modă Louis Vuitton.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton?