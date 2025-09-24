Întâlnire emoționantă

În imaginile emoționante se vede cum Bishal ajunge în fața locuinței sale modeste – o casă cu un etaj, o curte simplă cu ghivece de flori și un mic grajd. Copiii și rudele l-au așteptat cu brațele deschise, iar lacrimile și îmbrățișările au transformat clipul într-o lecție de viață despre sacrificiu și dor. „Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, a fost mesajul care a însoțit filmarea.

Bishal nu s-a întors singur, ci împreună cu soția sa, iar în alte filmulețe apare întreaga familie, vizibil copleșită de emoție.

Reacțiile românilor nu au întârziat să apară, mulți regăsindu-se în povestea lui. Comentariile au fost dominate de respect și empatie:

„Așa erau și românii în anii 2000… și chiar și acum mulți pleacă pentru același gen de muncă. Respect!”

„Să nu uitați că și noi am fost la fel. Respect copile, cine știe câte ai îndurat.”

„Aceasta este cea mai prețioasă clipă pentru orice muncitor în străinătate și familia lui.”

Mulți au comparat situația lui Bishal cu propria experiență a diasporei românești: ani de muncă în străinătate, dor de familie și revederi pline de emoție.

Nepalezii formează astăzi cea mai numeroasă comunitate de muncitori extracomunitari din România. La sfârșitul lui 2024, erau înregistrați oficial peste 18.700 de lucrători nepalezi, cei mai mulți în construcții, HoReCa și servicii unde lipsa forței de muncă este acută. Veniturile lor, în jur de 3.000 de lei pe lună trimiși acasă, reprezintă sprijinul principal pentru familiile rămase în Nepal.

Povestea lui Bishal este, de fapt, oglinda unui fenomen global: sacrificiul celor care pleacă departe de casă pentru un trai mai bun, dar care trăiesc cu dorul și speranța revederii.