Cristina, prietena regretatei Laura Stoica, dărâmată fiind de moartea ei, mărturisea faptul că artista a presimțit că ultimele clipe ale vieții sale erau deja puse sub numărătoarea inversă. Scrisoarea pe care i-a trimis-o a fost, de fapt, un ultim mesaj din partea ei.

Îți dau lacrimile! Laura Stoica, plină de speranță în fața morții

Cântăreața de muzică rock nu a făcut nimic altceva decât să spere că viața ei va deveni din ce în ce mai frumoasă. Din păcate, aflată împreună cu logodnicul ei în mașină, în timp ce se întorceau la București, în urma unui concert susținut la Urziceni, o mașină care a intrat pe contrasens le-a curmat viața.

Fericită pentru că purta în pântec rodul iubirii lor, Laura Stoica îi transmitea un mesaj bunei sale prietene, prin care o anunța că: ,,N-am să mor săracă și urâtă, bolnavă și singură. Iar tu Cristina, tot așa!”, era ultimul gând pe care regretata artistă i l-a transmis bunei sale prietene, Cristina.

,,Cumva pot să spun că m-am resemnat cu acest gând”

Mărturisea doamna Elena, mama frumoasei cântărețe. După 16 ani în care nu o mai are aproape pe fiica sa, femeie vorbea în exclusivitate pentru Click!, și mărturisea că, odată cu trecerea anilor, acceptarea morții ei a devenit mai ușoară, reușind să se resemneze, însă amintirea îi este păstrată mai vie ca întotdeauna.

,,Au trecut destul de mulți ani, și cumva pot să spun că m-am resemnat cu acest gând. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, zilele omului sunt de la El de Sus. Însă o am pe Laura în gând, amintindu-mi de perioada copilăriei ei, de momentele emoționante de la concursurile de muzică.

O am pe Laura în ochi prin prisma fotografiilor cu ea care stau în același loc de când nu mai este ea. O am în urechi prin prisma muzicii ei nelipsite din casă, vocea ei, mesajul pieselor. Nu am mai visat-o de mult timp”, ne mărturisea mama artistei, în urmă cu scurt timp.

Sursă text: Click.ro