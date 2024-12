Arthur Scott a murit în 2013, la vârsta de 83 de ani, iar camerele Google, l-au surprinsă în 2009, așezat pe banca de lângă casa lui, locul în care obișnuia să se bucure de soare.

În altă fotografie, câinele său, un ciobănesc german pe nume Elsa, este văzut intrând în casă. Elsa a murit cu patru ani înaintea lui Arthur. În altă fotografie, câinele său, un ciobănesc german pe nume Elsa, este văzut intrând în casă. Elsa a murit cu patru ani înaintea lui Arthur.

„Când am găsit imaginea, am fost atât de emoționată,” a relatat fiica sa, Katie. „Am plâns când am găsit-o. Toate acele amintiri au revenit în valuri, a relatat Daily Mail.

Katie a descoperit pentru prima dată imaginea cu Arthur imediat după ce acesta a murit.

Dar a fost „sufocată de durere” când Google a actualizat imaginea la scurt timp după aceea și a crezut că a fost pierdută pentru totdeauna.

Totuși, luna trecută, a aflat că poate accesa imagini mai vechi de pe Google Street View.

Google Maps are o funcție care permite vizualizarea imaginilor din anii trecuți, unele dintre ele datează chiar de la lansarea Street View în 2007.