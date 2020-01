Metoda prin care Adele a slăbit 20 de kilograme fără efort

Interpreta piesei "Someone like you" a ajuns să slăbească 20 de kilograme după ce a aflat de trainerul soției lui Robbie Williams, care a ajutat-o să-și schimbe forma siluetei.

Dezvăluirile au fost făcute chiar de trainerul personal Camila pentru TheSun. Ea a dezvăluit că multe vedete de la Hollywood se lasă ajutate de ea, iar după Ayda și Adele a reușit să slăbească cu ajutorul exercițiilor fizice, dar mai ales a stilului de viață.

"Nu cred că exercițiile fizice au fost pe placul ei, însă dieta a ajutat-o să slăbească în proporție de 90%", a spus trainerul.

Trainerul a mai spus că secretul pierderii kilogramelor este renunțarea la zahăr, a alimentelor procesate și a băuturilor carbogazoase.

Recent, Adele și-a făcut apariția pe plajă într-o rochie albă și a întors toate privirile.