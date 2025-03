În videoclipul postat pe rețelele de socializare se observă cum șoferul coboară din autoturism absolut nepăsător, lăsând-ul în mijlocul aleii dintr-o parcare, fără ca măcar să închidă ușa.

Mașina închide ușa și, după câteva secunde, semnalizează și parchează perfect, într-un spațiu foarte îngust, după care închide gemul șoferului și se oprește

Videoclipul a stârnit un val de comentarii, de la cei care sugerează că este vorba de un deepfake, probabil făcut cu ajutorul inteligenței artificiale, până la cei care râd de faptul că șoferul nu se va mai putea urca în mașină din cauza locului strâmt în care a parcat.

Chinese cars today are not what they used to be just a few years ago



