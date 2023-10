Fata a sărit dintr-un elicopter și, imediat după săritură, ar fi trebuit să-și deschidă parașuta, însă nu a mai reușit și a plutit în aer aproximativ 30 de secunde. Marele noroc al tinerei a fost că vântul a ridicat-o și a adus-o aproape de elicopter, la marginea căruia se afla instructorul. Bărbatul a așteptat ca tânăra să se apropie suficient de mult și, la momentul potrivit, a prins-o de costum. Emoțiile tinerei nu s-au oprit aici, pentru că instructorul nu a avut o priză suficient de bună și a scăpat-o din mână. Din a doua încercare, însă, bărbatul din elicopter a reușit să-i declanșeze parașuta.

A woman was saved from death by a parachute instructor. In the Kemerovo region, on October 2, a woman who was making her first solo jumps from a small plane in Russia found herself in a desperate situation. While she jumped first and spun uncontrollably, her instructor, Nikita… pic.twitter.com/oOB6mWMZUD