Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 10 septembrie 2023. S-ar putea sa dureze putin timp sa ne obisnuim cu lucrurile in prezent. Luna incepe ziua cu un trigon cu misticul Neptun, aducandu-si visele impreuna cu noi chiar si dupa ce ne-am ridicat din pat, apoi se va opune lui Pluto, starnind o drama inutila. Putem scapa de orice greutate cand Luna intra apoi in Leu, intensificand volumul vocilor noastre interioare. Ultimele aspecte ale Lunii in cuadratura cu Saturn se vor asigura ca le folosim pentru motivele potrivite.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 10 septembrie 2023. Respecta valoarea muncii tale sustinute. O mentalitate de "vine-usor-pleaca-usor" te tine departe de a fi mai precaut cu banii acum. Trebuie sa fii sigur ca primesti nu doar ce meriti dar si suficienti bani ca sa iti implinesti cu ei lucrurile importante pentru tine. Ca sa te simti abundent, nu te mai gandi la ce nu ai inca ci la ce ai deja. Bogatia nu este un castig material ci o stare mentala.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 10 septembrie 2023. Sa spui exact ce vrei sa spui poate sa fie un scop mai complicat de implinit azi. Te poti simti ca si cum ai limba legata in fata unei audiente, dar probabil ca esti prea critic cu tine. Nu e nevoie sa te indoiesti de emotiile pe care le ai pentru ca ele iti sunt clare, iar mesajul nu trebuie sa fie perfect ci doar sincer si la obiect. Vorbeste din inima cu oricine ai de vorbit azi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 10 septembrie 2023. Nu ai nevoie sa te aventurezi pe meleaguri salbatice sau in varf de munte spre a gasi intelepciunea pe care o cauti. Tu esti deja intelept la acest moment. Adevarul este ca putin aer proaspat nu are cum sa iti strice, desigur. Insa, daca te bucuri de stare de confort si liniste la tine acasa poate sa fie cea mai buna tactica spirituala a momentului. Momentele de solitudine iti sunt extrem de eficiente pentru a-ti realinia mintea, corpul si sufletul. Contemplarea in tacere iti da timp sa asculti inspiratia care iti vine din suflet. Rumi spunea "lasa tacerea sa fie arta pe care o practici".

