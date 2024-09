Berbec

Balanta e semnul tau opus, motiv pentru care evenimentele de miercuri au impact direct in sectorul relatiei. Ai nevoie sa echilibrezi ceva in cuplu? Poate sa porti o discutie grea, pe care ai tot amanat-o? Se pot deschide rani profunde in relatia cu parintii sau cu alte persoane apropiate. Nu te teme sa fii vulnerabila si sa spui ce ai pe suflet. Dar, extrem de important, nu te astepta ca rezultatul sa fie „ca tine”. Pastreaza-ti inima deschisa pentru noi posibilitati.

Daca esti singura, nu este perioada ideala pentru o noua relatie, caci aceasta ar putea veni ca un pansament pentru o trauma a unei foste iubiri.

Taur

Esti una dintre zodiile avantajate in aceasta saptamana. Daca in trecut ai pus nevoile celorlalti inaintea propriilor dorinte, acum vei simti o dorinta puternica de a-ti reechilibra viata amoroasa. Asculta-ti intuitia si acorda-ti timp sa te vindeci si sa te eliberezi de traumele emotionale. Primesti mult sprijin de la partener, iar vineri sau sambata, cu sprijinul lui Venus, luati o decizie importanta de cuplu.

Daca nu esti intr-o relatie, sunt mari sanse sa intalnesti un barbat cu care ai o mare compatibilitate. Nu te teme sa-ti deschizi inima in fata lui.

Gemeni

Esti inconjurata de iubire! Intreaba-te cum le poti arata celor dragi ce simti pentru ei. Poate fi o activitate placuta impreuna sau un cadou de suflet. Este un moment extraordinar prin care sa rasplatesti pe cineva care ti-a fost alaturi. In relatia de cuplu primesti mult sprijin de la partener si comunicarea dintre voi este avantajata.

Daca nu esti impreuna cu cineva, s-ar putea sa ai parte de o aventura care iti aduce entuziasma in sectorul pasiunii si al vietii intime.

Rac

Orice eveniment astrologic ce implica Luna, guvernatoarea ta, are puterea de a-ti zdruncina emotiile. De aceasta data, pare sa fie vorba despre gasirea echilibrului interior. Echilibrul de acasa. Echilibru intre cei dragi si dorintele tale personale. Poate ca inca mai exista rani nevindecate legate de relatii din trecut, iar aceasta eclipsa iti ofera ocazia sa le privesti in fata si sa le intelegi. Saptamana aceasta, acorda-ti timp pentru introspectie si pentru a-ti clarifica ce vrei cu adevarat de la relatia ta actuala. Va fi o provocare, dar ai mare nevoie de ea.

Daca esti singura, e posibil sa te impaci cu un fost partener sau sa se deschida rani vechi ale unei relatii din trecut. Ai mare grija in cine ai incredere.

Leu

Guvernatorul tau, Soarele, e in centrul atentiei in aceasta perioada. Ziua de miercuri ar putea fi decisiva pentru una dintre relatiile tale apropiate. S-ar putea sa te trezesti in fata unor discutii dificile, in care vechile resentimente si secrete nespuse ies la lumina. Este important sa-ti pastrezi calmul si sa abordezi aceste conversatii cu empatie si intelegere.

Daca nu esti intr-o relatie, sectorul comunicarii este avantajat pentru a purta unele discutii cu semnificatie profunda. De exemplu, ai putea sa discuti despre sentimentele tale cu un coleg de munca sau cu un prieten si sa descoperi ca exista compatibilitate intre voi. Totusi, nu te grabi pentru a incepe o relatie prea curand, ci treptat.

Fecioara

Evenimentele astrologice din prima saptamana din octombrie iti activeaza casa valorilor. Acest lucru inseamna ca vei deveni, brusc, mai constienta de lucrurile ce conteaza cu adevarat pentru tine. Este momentul sa te intrebi daca partenerul tau iti indeplineste cu adevarat asteptarile sau daca te sacrifici prea mult pentru binele relatiei. Nu te teme sa te pui pe primul loc. Daca ai alaturi de tine o persoana care te iubeste cu adevarat, te va ajuta sa-ti indeplinesti toate dorintele.

Daca esti singura, este o perioada interesanta din punct de vedere al intalnirilor. Aioportunitatea de a iesi cu mai multe persoane noi, care te ajuta sa-ti cresti stima de sine. Traieste din plin acest sentiment si bucura-te de ce se intampla, chiar daca nu se va concretiza intr-o relatie.

Balanta

Eclipsa de Soare se petrece chiar in semnul tau, ceea s-ar putea simti ca un blestem initial. Saptamana aceasta vei fi pusa in fata unor situatii care iti vor testa rabdarea si intelegerea in dragoste. Este posibil sa simti ca esti nevoita sa reevaluezi unele aspecte ale relatiei tale. Nu te teme de schimbare; eclipsele aduc intotdeauna transformare si vindecare, chiar daca acest proces este uneori dureros.

Daca esti singura, nu e cazul acum sa incepi o relatie. Pune-te pe primul loc. Vei renaste ca un fluture, treci printr-un proces karmic de transformare. Cand iti vei asuma noua identitate vei deveni pregatita pentru o noua iubire in viata ta.

Scorpion

Ziua de luni aduce o determinare, un curaj aproape nebunesc in viata ta. Incepi saptamana in forta, avand mult entuziasm. Din acest motiv, intreaga perioada este avantajoasa. Esti printre zodiile favorizata de astre. Este, de asemenea, un moment stralucit pentru o comunicare clara cu persoana iubita. Veti reusi sa ajungeti la un numitor comun in orice problema aveti.

Daca nu esti impreuna cu cineva, ai un mare avantaj, caci Venus inca e in semnul tau. Esti cuceritoare, carismatica si starnesti admiratia oricui. Poti sa ai orice barbat iti doresti si nu te teme sa tintesti cat mai sus!

Sagetator

Pentru tine, aceasta saptamana este una extrem de dinamica, mai ales in ceea ce priveste relatia de cuplu. Poate se schimba ceva la programul partenerului tau si petreceti mai mult timp impreuna. Poate aveti de facut o amenajare in locuinta si va veti ocupa impreuna. Practic, mergeti mana in mana pentru a va indeplini dorintele, iar sentimentul e foarte placut.

Daca nu esti intr-o relatie, eclipsa vizeaza zona prieteniei si a conexiunilor sociale, ceea ce poate insemna ca anumite prietenii s-ar putea transforma in ceva mai mult sau, dimpotriva, ai putea simti nevoia sa te distantezi de anumite persoane. Asculta vocea inimii si vei vedea ca te ghideaza spre dragostea adevarata. Ai incredere si rabdare.

