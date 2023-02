Horoscop WEEKEND 25-26 februarie 2023

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, daca iei in calcul sa iesi din oras este o idee cum nu se poate mai buna pentru acest weekend. Uita de stresurile ce au legatura cu munca si focuseaza-ti atentia pe iubirea ta. Pretuieste timpul de calitate impreuna si discutati planuri de viitor, inspirati si de Luna in Berbec. Daca iti comunici cu deschidere sentimentele, vei fi rasplatit cu afectiune. Nu te teme sa iti expui vulnerabilitatile si ai incredere deplina in partener. Daca un prieten are nevoie de sfaturile tale, e mai bine sa asculti decat sa te amesteci.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Draga Taur, acest weekend va fi mai pasional si romantic decat te-ai astepta. Planifica-ti timpul cu intelepciune si fii pregatit pentru zile pline de actiune. Conexiunile vor fi profunde. Focuseaza-te pe punctele tale forte care te inspira sa si muncesti ceea ce doresti. Important e sa eviti momentele plictisitoare. Adauga putina spontaneitate ca sa iti asiguri o stare de spirit plina de viata.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Draga Gemeni, weekendul iti va incepe pe vibratii pozitive. Invitatiile sociale vor fi rodnice si vei capata noi conexiuni de folos. Lucrurile se aseaza la locul lor si iti vor da satisfactie pentru etapa in care te afli. Priveste-ti din nou planurile de viitor alaturi de Luna in Berbecsi fa-ti unele noi alaturi de iubirea ta. Foloseste in beneficiul tau aceasta deschidere spre ce va fi si ignora micile diferente de opinie ce pot rezulta firesc din discutii.

