Iata cateva legume si fructe care trebuie consumate cu tot cu coaja:

1. Kiwi

Coaja, desi putin apetisanta, este bogata in antioxidanti si se crede ca are proprietati anticancerigene, antiinflamatoare si antialergice. Contine de 3 ori mai multi antioxidanti decat pulpa fructului, care ajuta inclusiv in lupta cu stafilocii si E-coli. Alege varietatile aurii, unde coaja e mai dulce, avand si mai putini peri. Daca storci fructul, poti folosi foarte bine si coaja.

2. Banane

Cercetatorii din Taiwan au descoperit ca extractul din coaja de banana poate ameliora depresia, fiind bogat in serotonina. Tot coaja este excelenta pentru ochi, pentru ca abunda in luteina, care protejeaza ochii de actiunea nociva a ultravioletelor, ferindu-i de cataracta, potrivit bzi.ro.

Specialistii ne sfatuiesc sa fierbem coaja de banana timp de 10 minute si sa bem licoarea rezultata dupa ce s-a racit. La fel de bine coaja de banana poate fi stoarsa si consumat lichidul rezultat.

3. Usturoi

Coaja usturoiului contine nu mai putin de 6 compusi antioxidanti, potrivit cercetatorilor niponi. Cojind usturoiul nu facem decat sa ne lipsim de niste antioxidanti ce lupta cu procesul de imbatranire si protejeaza inima. Poti turna ulei de masline peste o capatana de usturoi si asez-o pe gratar, alaturi de legume, sau poti pune capatana intreaga cand gatesti in aburi legumele.

4. Citrice

Coaja portocalelor si a mandarinelor, in special, este foarte bogata in flavonoide capabile sa reduca nivelul colesterolului rau, fara a coboi nivelul celui bun. Antioxidantii din coaja sunt de 20 de ori mai puternici decat cei din suc, a aratat un studiu recent realizat in SUA. Mai ales portiunea alba a cojii este bogata in pectina. Poti proceda asa cum ai vazut la mama sau bunica, razuind coaja citricelor peste prajitura, ori arunca in storcator fructul intreg, cu tot cu coaja.

5. Dovleac

Coaja acestuia este bogata in zinc, util pielii si unghiilor, si in beta caroten, care protejeaza inima si de boli si intregul organism de cancer. Evident ca aceasta coaja este prea tare pentru a fi consumata, insa incearca sa iei pulpa cat mai aproape de coaja pentru a o folosi in diverse combinatii. Cat despre seminte, acestea reprezinta o sursa excelenta de Omega 6 si acizi grasi esentiali ce iti tin creierul sanatos. Le poti praji, timp de 20 de minute, cu putin ulei de masline si consuma ca atare sau in salate.

6. Cartofi

Cei mai multi dintre noi stim ca aceasta coaja este sanatoasa, insa putini cunosc si motivul. Intr-adevar, coaja este o "fabrica de nutrienti". Coaja unui singur cartof de marime medie ofera jumatate din portia zilnica recomandata de fibre solubile, potasiu, fier, fosfor, zinc si Vitamina C. Practic, cartofii sunt mai bogati in Vitamina C decat portocalele, asa ca sunt perfecti pentru a te feri de raceala. Cel mai simplu ii gatesti copti, fierti facuti piure, ori la cuptor, cu tot cu coaja.