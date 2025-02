Etalare zilnica RUNE mistice sambata 22 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 22 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Ansuz sugereaza ca exista o semnificatie in totul in preajma ta. Incearca sa te asiguri ca ai canalele de comunicare deschise si functionale intre tine si cei dragi. Este o buna ocazie sa pui mana pe telefon, mail sau sa scrii cuiva, in special daca ai tot amanat acest lucru.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Berkana (inversata): BERKANA aduce cu sine promisiunea unor inceputuri noi si fertile. Este o perioada favorabila pentru a incepe noi proiecte si a dezvolta idei inovatoare. In relatii, vei gasi puterea de a cultiva si de a hrani conexiunile care conteaza cel mai mult pentru tine.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Fehu : Relatiile tale cu oamenii se bazeaza pe un fundament emotional bun, sunt durabile si comunicati cu pace si calm. Familia si prietenii au trecut testul timpului sau o vor face pe viitor. Ai prieteni de incredere si familie devotata. Ai relatii stabile si persistente, chiar daca nu asa de romantice precum ai fi dorit. Vei mentine sau vei recupera o veche prietenie sau iubire.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Isa: Întâlnești obstacole aparent insurmontabile? Runa Isa indică faptul că este timpul să te oprești și să analizezi situația. Nu te grăbi; răspunsurile vor veni atunci când vei fi pregătit să le primești.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Inguz: Astăzi, runa Inguz te îndeamnă să îți îmbunătățești sănătatea și bunăstarea. Acordă-ți timp pentru tine, fă exerciții fizice și adoptă o alimentație sănătoasă. Energia acestei rune te va susține în eforturile tale de a trăi o viață mai echilibrată și mai armonioasă. Îngrijește-te și vei vedea cum toate aspectele vieții tale se vor îmbunătăți.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Kenaz: Runa iti releva identitatea ta in orice aspect al vietii. Te autoimplinesti cu tot ce intentionezi si nu poti decat sa te feliciti pentru asta. Nu arunca munca facuta sau relatiile tale pentru ca personalitatea ta se manifesta mult prin ele. Daca depui eforturi in acea directie, vei fi recompensat generos. Poate curand vei avea un nou job caruia ii vei dedica cu bucurie timp si energie. Si poate vei intalni pe cineva intr-o relatie care iti va scoate in evidenta cele mai bune talente si calitati.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Runa indica un timp pentru rabdare si precautie. Nu e timpul sa te grabesti spre urmatoarea provocare a vietii tale. Ia un moment ca sa observi ce este acum in viata ta si sa apreciezi momentul, in loc sa te grabesti inainte si sa pierzi detalii din calatorie si peisaj. Ceea ce observi acum te va ajuta la viitoarele etape.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Sowelu: Sowelu este runa energiei si a revelatiei, reprezinta energia soarelui, spiritul vietii, taria de caracter, energie fara limite, completitudine. Aduce darul intelegerii, capacitatea de a invata. Este simbol pentru fitness si buna sanatate. Desi Sowelu este cunoscuta ca simbol de victorie, ea implica si forta atacului care e o forta pozitiva, fiind puterea naturala a soarelui. In spiritualitate, runa este citita ca o viziune clara, victoria binelui asupra raului, a luminii asupra intunericului. Sowelu atentioneaza sa folosesti puterile binelui ca sa invingi negativul.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata -Teiwaz:Teiwaz te motivează să te concentrezi și să muncești din greu pentru a-ți atinge obiectivele academice. Perseverența și disciplina te vor duce la succes. Implicarea activă în procesul de învățare și dedicarea timpului necesar studiului vor asigura rezultate excelente și împlinirea academică

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Uruz: Aceasta runa este simbolul puterii brute. Uruz reprezinta, de asemenea, sexualitatea, virilitatea sau transmite mesajul unui spectacol de forta neobisnuit pentru un om. Deci, bucura-te de puterile interioare nebanuite pe care le ai.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Ansuz: aceasta runa este considerata respiratia divina si indica faptul ca propria ta intuitie este puternica si de baza. Runa mai indica si faptul ca poti pasi intr-un rol de vindecare sau ca poti colabora cu un saman sau alt tip de vindecator. Este si un semn de trezire spirituala si indica si nevoia de a te conecta cu propriile tale abilitati psihice.