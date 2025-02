„Avem inima frântă că glorioasa Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025”, au anunțat reprezentanțiil artistei, precizând că aceasta „a murit liniștită, înconjurată de familieȚ.

Roberta s-a confruntat mai mulți ani cu probleme de sănătate, inclusiv o formă de scleroză progresivă din cauza căreia nu a mai putut cânta, potrivit Rolling Stone.

Roberta Flack a înregistrat primul mare succes abia la vârsta de 30 de ani, cu piesa „The First Time Ever I Saw Your Face”, pentru care a câștigat premiul Grammy, în 1972. Un an mai târziu a repetat performanța cu legendara piesă „Killing Me Softly With His Song”. După ce a intrat din nou în topuri în 1974 cu „Feel Like Makin\" Love”, Flack a luat o pauză de la concerte pentru a se concentra pe înregistrări și pe cauze caritabile.

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu artiști precum Donny Hathaway și Miles Davis, iar în 2012 a înregistrat un album de cover-uri după Beatles. În 2020, la un an după ce a suferit un accident vascular cerebral, Flack a primit un Grammy pentru întreaga carieră.