Drumul prin frig poate fi fatal pentru Orhidee. Este ca si cum ai scoate un bebelus in scutec in ger. Chiar si o distanta scurta pana la masina poate afecta planta. Incercati sa o protejați de frig învelind-o într-o cutie de carton sau alt ambalaj, pentru o scurtă perioada de timp, potrivit îngrijireaflorilor.ro.

Tot un soc termic suferă planta si daca o udați cu apa prea rece. Florile pot cădea si din aceasta cauza. Apa pe care o folosiți ar trebui sa fie la temperatura camerei.

O alta cauza a căderii bobocilor de Orhidee este udarea excesiva. E adevărat ca orhideele au nevoie de umiditate ridicata, motiv pentru care trebuie si pulverizate. Daca însa pe lângă frunze apa ajunge si pe boboci, ei se înmoaie si cad.

Nici schimbările de intensitate a luminii nu ii priesc, iar primul lucru pe care planta îl face e sa avorteze bobocii. Nu o mutați brusc de la o intensitate luminoasa mare într-un loc întunecos, si nici invers.

Lipsa fertilizării sau fertilizarea in exces duc si ele la căderea bobocilor de Orhidee. In primul caz planta nu are puterea necesara de a hrăni toate florile. Își va concentra puterea pentru a deschide o floare care sa ii asigure urmași.

Si excesul de îngrășăminte e la fel de periculos. Ca o intoxicație cu medicamente. Respectați întotdeauna doza de pe eticheta si de asemenea intervalul la care se fac fertilizările.