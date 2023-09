În magazine găsim tot felul de soluții care înlătură gândacii, însă acestea conțin substanțe toxice și pot deveni periculoase pentru sănătatea celor din jur, mai ales dacă sunt și copii sau animale de companie în locuință. Există, totuși, și soluții naturale, sigure, la fel de eficiente împotriva oaspeților nepoftiți din locuință. Însă nu uita că, înainte de a încerca orice „tratament” împotriva acestora, va trebui să te asiguri că în casa ta domnesc curățenia și ordinea. În caz contrar, niciun fel de remediu nu va da roade!

Pregătirea „masacrului”

Pentru început, sigilează spațiile din jurul mașinilor de spălat vase, chiuvetelor, cabinelor de duș sau căzilor de baie. Astfel te vei asigura că bucătăria și baia ta sunt lipsite de umezeală.

Curăță bine și des spațiile de sub mobilier (scaune, paturi etc.), dar și cele acoperite de saltele, perne, covoare etc. Mai mult, acordă o atenție specială spațiilor dintre mobilier și pereți.

Golește și curăță foarte bine toate sertarele și rafturile din casă (în special locurile unde ții cărți sau haine).

Nu lăsa farfurii murdare sau resturi de mâncare în chiuvetă, deoarece acestea tind să atragă gândacii de bucătărie. În plus, ai grijă să sigilezi mereu recipientele în care ții alimente, în special dacă este vorba de mâncarea animalului tău de companie.

Soluții naturale care alungă gândacii

Ulei esențial de eucalipt

Varsă câteva picături de ulei esențial de eucalipt pe un ziar, pe care îl plasezi sub chiuvetă, sub frigider, și în toate locurile unde s-ar putea ascunde gândacii. Soluția este valabilă la începutul infestării, când populația de gândaci nu e prea mare.

Făină și zahăr

Presară, pe locurile de trecere ale gândacilor, praf de gips amestecat cu făină albă și zahăr pudră. Plasează alături o farfurie cu apă. Gândacii vor muri de ocluzie intestinală.

Zahărul și bicarbonatul de sodiu

Aceasta este o metodă ușoară pentru a scăpa de gândaci. Puteți face un amestec de bicarbonat de sodiu și zahăr prin adăugarea în părți egale a elementelor și apoi să-l presărați în apropierea zonelor infestate. Gândacii care se vor hrăni cu acest amestec vor muri, deoarece bicarbonatul de sodiu reacționează cu acidul din stomacul lor și îi umflă.

Ulei esențial de lavandă

Picură pe bucăți de vată 6 picături de ulei esențial de lavandă. Plasează-le peste tot, mai ales în dulapuri, și reînnoiește-le zilnic.

Acid boric și zahăr

Amestecă 2 litri de apă fiartă cu 450 g acid boric și 11 g zahăr. Lasă soluția să se răcească, apoi vars-o în sticle mici. Închide sticluțele cu dopuri compacte de vată. Plasează apoi sticlele sub frigider, sub chiuvetă și oriunde sunt gândaci.

