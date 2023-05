Nu toate semnele zodiacale percep în același mod lumea care le înconjoară, așa că jumătate dintre ele sunt mai pesimiste și jumătate nu iau chiar totul în serios. Un lucru este cert: zodiile de foc sunt mai pasionale și fac totul cu dedicare și implicare, trăind fiecare zi de parcă ar fi ultima! Vrei să afli care este cel mai fericit nativ din zodiac și pe ce loc te situezi tu?

1. Săgetător

Fără urmă de îndoială, Săgetătorul este cel mai fericit din tot zodiacul! Și nu e de mirare, dacă stăm să ne gândim că este condus de Jupiter, planeta norocului. Încă de la naștere, acest semn este înzestrat cu un optimism aparte, mai ales pentru că are puterea de a evada mereu din situațiile stresante. Se retrage în lumea sa perfectă, unde aventura îi oferă adrenalina de care are nevoie pentru a fi fericit. Nu se lasă afectat de răutățile celor din jur și nici de piedicile ce îi ies în cale.

2. Leu

Pe locul al doilea se află zodia care adoră atenția! Cum să nu fie fericită dacă are toți ochii ațintiți asupra sa? În plus, are capacitatea de a găsi mereu ceva bun în orice conjunctură nefavorabilă. Pară că expresia „partea plină a paharului” a fost creată pentru Leu, căci știe să profite din plin de luminița care se vede în depărtare, la capătul tunelului. Nicio problemă nu i se pare prea mare, mai ales când își propune să nu sufere din lucruri mărunte.

3. Berbec

Primul semn de pe cercul zodiacal nu avea cum să lipsească din top 3, nu-i așa? Fericirea lui vine, în principal, din umorul care îl definește. Poate oricând să facă o glumă, fiindcă are întotdeauna cuvintele potrivite pentru orice fel de context. Nu îi place să se gândească la trecut, pentru că evită să intre într-o stare proastă. Știe că fericirea se găsește în lucruri mici, așa că se umple de energie de la toate lucrurile, animalele și persoanele care îl înconjoară

Iată clasamentul, ordonat descrescător, de la cele mai fericite, la cele mai nefericite zodii:

4. Balanță

Balanța nu este atât de fericită ca semnele de foc enumerate mai sus, dar adoră să păstreze aparențele. Fiind considerată un simbol al echilibrului, încearcă să fie model pentru cei din jur. Asta înseamnă că se străduiește să fie fericită chiar și atunci când are motive de îngrijorare. De multe ori, este fericită pentru că își impune să fie așa. Pare complicat, dar s-a obișnuit cu acest stil de viață și nu îi este greu să rămână pe poziții.

5. Pești

Probabil te-ai fi așteptat să găsești Peștii pe ultimul loc în topul fericirii, având în vedere gradul lor ridicat de emotivitate. Este adevărat, se plâng des de problemele pe care le au și chiar plâng pentru a se descărca. Totuși, asta nu înseamnă că le lipsește fericirea. Acești nativi au descoperit că exprimarea sentimentelor oferă o liniște care poate fi asociată imediat cu o stare de fericire absolută.

6. Gemeni

Iată că am ajuns la jumătatea clasamentului, iar aici se află nimeni alții decât Gemenii! Care este motivul? Persoanele născute în această zodie sunt cunoscute pentru firea lor duală, așa că le este ușor să se încadreze atât în categoria semnelor fericite, cât și în categoria celor nefericite. Viața lor este o pendulare continuă între cele două stări. Se întâmplă să rămână adesea dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în jur, dar asta nu înseamnă că nu știu să se bucure de binecuvântările pe care le primesc.

7. Capricorn

Capricornul este fericit când știe că are libertatea de a lupta pentru visele sale. În restul timpului, are multe momente în care se lasă influențat de întâmplările nefericite la care asistă. Totuși, are puterea de a trece repede peste, fiindcă își dorește să fie mai optimist cu fiecare zi ce trece. Acest semn de pământ știe că trebuie să rămână ancorat în realitate dacă vrea să se bucure de aventuri cât mai multă vreme.

8. Scorpion

Nu este cel mai fericit din zodiac, dar încearcă să obțină acea stare de mulțumire care îi dă satisfacție. Deși găsește motive de îngrijorare în fiecare zi, reușește să găsească și suficiente motive de bucurie. În general, exercițiile fizice și orice tip de mișcare îl ajută să simtă că plutește și că se poate relaxa. De asemenea, se simte mai împlinit când reușește să stârnească rapid curiozitatea celor din jur cu latura sa misterioasă.

9. Taur

Taurul chiar vrea să fie fericit, dar problema este că se autosabotează de fiecare dată. De multe ori, în drumul spre fericire, își pune singur piedici, din cauza ideilor fixe pe care le are. Dacă nu și-ar mai îngrădi imaginația, s-ar simți mult mai bine și ar alunga instant negativitatea din mintea sa. Din păcate, fără multă muncă nu reușește să scape de acest comportament toxic.

10. Rac

Nici Racii nu se pricep să păstreze fericirea care li se cuvine. Acești nativi aleargă tot timpul după lucrurile pe care nu și le permit, după oamenii pe care nu îi pot păstra în viața lor și după idealuri nerealiste. De cele mai multe ori, ajung să sufere și să se întrebe de ce nu pot fi fericiți. Vina este în totalitate a lor, dar preferă să îi învinovățească pe cei din jur pentru eșecurile de care au parte.

11. Vărsător

Vărsătorul este un semn orientat spre nonconformism și nu îi place să se considere egal cu persoanele de lângă el. Tocmai de aceea, încearcă să caute bucuria în lucruri neobișnuite, pentru a se diferenția cumva de ceilalți. Nu își arată emoțiile în public, fiindcă are impresia că fericirea îi poate fi umbrită de energiile celor care nu îl plac. Dacă lasă de la el și se apropie de oamenii din jur, are șanse mari să se relaxeze și să fie fericit.

12. Fecioară

Fecioara este cea mai nefericită zodie, pentru că ea nu se mulțumește niciodată cu nimic din tot ce are și țintește în fiecare zi tot mai sus, scrie divahair.ro. Nu se bucură de nicio reușită, fiindcă imediat aleargă spre un nou țel și nu are timp nici măcar să realizeze unde a ajuns. Această goană spre succesul absolut o face să trăiască într-o mare de tristețe, mai ales că se compară permanent cu alte persoane.