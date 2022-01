“Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol. Astfel, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol şi în acelaşi timp vă ajută să aveţi o sănătate de fier.

Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice”, spune dr. Deniza Zaharia, medic de familie.



“Ceapa este şi un diuretic ce favorizează eliminarea sodiului din organism şi are şi proprietatea de a calma tusea şi de a desfunda căile respiratorii.

De asemenea, este bine cunoscut faptul că ceapa este un somnifer natural foarte bun, fără efecte secundare, care nu dă dependenţă de niciun fel, explică specialistul.

Ceapa este considerată a fi cel mai puternic detoxifiant natural, deoarece curăţă organismul de toxinele din corp. Pentru a-şi păstra proprietăţile minunate pe care le-a primit de la natură, ceapa trebuie consumată în stare crudă, fie că vorbim de ceapă roşie, de ceapă albă sau de ceapă galbenă, sau chiar de ceapă verde”, mai spune medicul.

Dacă glicemia ta a atins cote mult prea mari, atunci ar fi bine să consumi zilnic ceapă verde, în paralel cu tratamentul medicamentos, scrie adevarul.ro. Ceapa verde este un aliment puternic hipoglicemic, are proprietăţi diuretice şi reglatoare endocrine.