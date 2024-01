Invitată într-o emisiunea TV, Elena Lasconi a explicat că anunțul fiicei sale a venit ca un șoc, pentru că nu avea niciun indiciu în acest sens. ”Nu știam. Nu m-am așteptat nici în cele mai cumplite coșmaruri, după o viață în care muncești de îți sar capacele. (...) Nu am știut, nu am urmărit-o pe rețele, pentru că vorbesc cu ea și am vorbit doar de relații cu bărbați. Ăla e un subiect închis pentru mine, nu vreau să mai vorbesc despre asta. Fata mea e fata mea și va rămâne așa orice s-ar întâmpla.



Vă dați seama că după ce am bolit două zile, nu am avut putere să mă ridic în picioare.

Oana Lasconi anunță că și-a schimbat orientarea: Sunt pansexuală



Nu vreau să mai vorbesc, dar suntem ok, suntem mamă și fiică. Poate că unii cred că au rețeta perfectă pentru a fi părinți, dar iată că eu sunt vulnerabilă. Dacă nu aș fi vulnerabilă, nu aș ști să iubesc.



Tot timpul mă simt mândră de fiica mea. E o fată extrem de deșteaptă, e foarte inteligentă și conectată la tot ce se întâmplă în lume”, a spus Elena Lasconi.



Din monumentul în care s-a pronunțat favorabil demersului privind familia tradițională și chiar a afirmat că a vot favorabil la referendumul convocat în acest scop, Elena Lasconi a intrat în conflict cu liderii USR.



Edilul a fost retras de pe lista de candidați la europarlamentare, apoi a demisionat cu scandal din funcțiile de conducere pe care le-a avut și, cel mai probabil, va părăsi partidul.

