Ce îi gătește Gina Pistol lui Smiley

Potrivit mărturisirilor făcute de Gina Pistol, ea îi gătește cel mai des lui Smiley pui cu curry după o rețetă indiană

“Am învăţat de la unul dintre concurenţii «Chefi la cuţite» o reţetă indiană de pui cu curry. Este absolut senzaţională, are un gust exotic, dat de combinaţia de mango, curry şi smântână. Garnitura de orez basmati completează perfect preparatul… pur şi simplu nu te mai poţi opri din savurat! De fiecare dată când o gătesc cei din jur îmi spun că îmi iese chiar mai bine ca la restaurant”, a dezvăluit Gina Pistol pentru jurnaliștii revistei OK! Magazine.

Atunci când este într-un impas în bucătărie, prezentatoarea show-ului culinar de la Antena 1 îi sună pe unul dintre jurați: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu sau Cătălin Scărlătescu.

“Eu am învăţat foarte multe secrete culinare de când sunt în preajma chefilor şi, de când prezint «Chefi la cuţite», am început să privesc altfel gastronomia. Am început să îi privesc altfel pe cei care muncesc în acest domeniu, pentru că realizez faptul că un chef bun, care scoate o mâncare impecabilă, are foarte multe calităţi. Datorită chefilor am început să gătesc mai mult, nu doar de nevoie, ci şi din plăcere. Îi răsfăţ mereu pe cei dragi cu o mâncare bună, cu o reţetă aflată de la Florin, Cătălin, Sorin, sau concurenţii care ne trec pragul la «Chefi la cuţite». De multe ori, când intru în bucătărie şi am nevoie de puţin ajutor cu o reţetă, le dau un telefon”, a mai declarat iubita lui Smiley.