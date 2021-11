Înțelegând cum se răspândește coronavirusul, oamenii pot adopta măsuri corecte, astfel încât nici să nu se îmbolnăvească, nici să nu-i infecteze pe cei din jur.

Virusul se raspandeste cel mai frecvent de la persoanele care prezinta simptome, dar este important ca si persoanele asimptomatice pot reprezenta un risc. Astfel, persoanele care nu stiu ca au fost infectate pot imbolnavi persoanele din jur, asa ca adoptarea unor masuri de protectie este extrem de importanta.

Picaturi Flugge sau aerosoli

Atunci cand o persoana infectata tuseste, stranuta sau vorbeste, picaturi sau particule minuscule de secretii nazofaringiene sunt pulverizate in aer. Aceste mici picaturi transporta virusul in aer din nas sau gura, iar cei ce se afla in apropiere pot inhala aerul contaminat, infectandu-se, scrie sfatulmedicului.ro. Picaturile Flugge pot contamina aerul pe o raza de pana la 2 metri, asa ca distantarea si purtarea mastii reprezinta metode excelente de protectie.

In general, transmiterea prin aceasta cale are loc in circumstante specifice, in special in spatii interioare, aglomerate sau ventilate necorespunzator. De asemenea, transmiterea apare frecvent in locurile in care persoanele petrec mult timp impreuna, cum ar fi in restaurante, lacasuri de cult, sali de fitness, cluburi de noapte, birouri etc. In plus, riscul este crescut in unitatile medicale unde se efectueaza proceduri medicale specifice, numite proceduri generatoare de aerosoli.

Transmitere aeriana

Cercetarile de specialitate arata ca virusul poate trai in aer chiar si pana la 3 ore. Astfel, coronavirusul poate patrunde in plamani daca cineva respira aerul contaminat. Cu toate acestea, cercetatorii sunt impartiti cu privire la frecventa cu care virusul se raspandeste pe aceasta cale si cat contribuie la pandemie in acest mod.

Transmiterea prin contact cu suprafete contaminate

O alta modalitate prin care coronavirusul se transmite implica suprafetele contaminate. Astfel, o persoana ce atinge o suprafata pe care cineva bolnav a tusit sau stranutat, riscul de contaminare al tegumentului este foarte ridicat. Spre exemplu, un maner de usa contaminat poate fi atins, iar ulterior mana va fi dusa la nas, gura si ochi, producand infectia.

Virusul poate trai pe suprafete diverse, precum plasticul si otelul inoxidabil, timp de pana la 2-3 zile. Astfel, curatarea si dezinfectarea suprafetelor atinse frecvent trebuie facuta de mai multe ori pe zi.

Transmiterea fecal-orala

Studiile sugereaza ca anumite particule virale pot fi gasite in fecalele persoanelor infectate. Expertii nu sunt siguri inca daca infectia se poate raspandi prin contactul cu scaunul unei persoane infectate, dar preventia trebuie luata in calcul. Astfel, daca o persoana infectata foloseste toaleta si nu se spala corespunzator pe maini, ar putea infecta lucrurile si persoanele pe care le atinge. Spalarea pe maini si dezinfectarea suprafetelor reprezinta metode foarte bune de protectie, chiar si impotriva multor alte boli.