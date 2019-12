Capricorn, zodia guvernată de un puternic simţ al moralităţii şi rigurozităţii

Capricornul este o constelaţie zodiacală din emisfera australă cu o luminozitate slabă şi este formată dintr-o stea dublă şi circa 62 de stele mai slabe şi mai multe nebuloase.



Zodie feminină de pământ, predominant practică, materială, guvernată de planeta Saturn, se încheie pe 20 ianuarie.



Asocierea cu Saturn, i-ar aduce încetineală, limitare, inhibiţie, dar de fapt este vorba de o acumulare temeinică a lucrurilor învăţate pe care le va pune în aplicare doar la momentul pe care îl va considera potrivit.



Cei care fac parte din zodia Capricorn au un puternic simţ al moralităţii şi rigurozităţii, acestea fiind două dintre calităţile pe care îşi bazează conceptele despre lume şi viaţă. Respectă ierarhiile sociale şi cere şi celorlalţi respectarea cu sfinţenie a acestora.



Ca semn de pământ, nativul din Capricorn este foarte activ, stăruitor, ambiţios şi destoinic pentru a ajunge la perfecţiunea materială. Se adaptează oricărei împrejurări pentru a-şi atinge scopul.



În cadrul zodiacului este opus Racului, care îşi canalizează toată atenţia asupra familiei, în timp ce Capricornul este preocupat mai mult de statutul social.



Piatra mistică - onixul

Ziua norocoasă - sâmbăta

Numerele norocoase - 2 şi 8

Culori norocoase - verde închis

Simţul cel mai dezvoltat - pipăitul



Alimentele benefice: dieta sa trebuie orientată spre rădăcinoase, alimente bogate în calciu, alimente ce cresc în pământ (cartofi, morcovi), alimente de culoare închisă spre negru: ridichi, cireşe, stafide etc.



Pe bărbatul Capricorn îl interesează să aibă totul: să cucerească inimi, să facă o carieră strălucită, să aibă un partener de încredere, să educe copiii în spiritul rigorii şi al logicii implacabile. Este timid, dar puternic şi dur, de o tenacitate deosebită. Acest nativ trăieşte în permanenţă la limita puterilor sale şi niciodată nu cere ajutor. Este sensibil şi are nevoie nativ de linişte, afecţiune şi armonie, dar reuşeşte cu greu să-şi exteriorizeze sentimentele.



Pe primul loc, în preocupările femeii Capricorn, sunt profesia şi poziţia socială. Este capabilă să folosească eficient tot ce vede, aude sau învaţă, pentru a-şi atinge scopul propus şi nu se lasă învinsă de diverse obstacolele, potrivit www.venus.org.ro. Este sobră şi rezervată, muncitoare şi o bună organizatoare, având încredere în forţele proprii. Nu acordă importanţă bărbaţilor lipsiţi de ambiţie şi care nu tind spre o situaţie materială foarte bună sau către un prestigiu deosebit.



Copil fiind, manifestă o atitudine matură şi chibzuită. Într-un grup, are tendinţa de a lua comanda şi chiar de a exercita o anumită autoritate asupra celorlalţi copii, după cum menţionează www.copilul.ro. Va reuşi să se descurce singur în viaţă de la o vârstă precoce. Ştie să îşi asume responsabilităţi şi să îşi poarte singur de grijă. Armele redutabile ale copiilor născuţi în Capricorn sunt excelentul simţ de organizare, stăpânirea de sine şi dorinţa de autodisciplină.

Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) - Taur, Fecioara

Bună (80%) - Peşti, Scorpion

Delicată, riscantă (60%) - Berbec, Balanţa

Dificilă, dar interesantă (50%) - Rac

Nerecomandabil (10%) - Vărsător, Săgetător

Personalități născute în zodia Capricorn

Personalităţi de pe mapamond născute în zodia Capricorn: Johannes Kepler, Ioana d'Arc, Louis Pasteur, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Richard Nixon, Henri Matisse, Anne Bronte, Ava Gardner, Joan Baez, Elvis Presley, Marlene Dietrich, Janis Joplin, Adriano Celentano, Kevin Costner, Michael Schumacher, Stipe Mesic, Adolf Windaus, Humphrey Bogart, Annie Lennox, Donald J. Russell, Victoria Principal, Jason Marsden, Lorenzo de Medici, Robert Duvall, Umberto Eco, Nicolas Cage, Lara Fabian.



Personalităţi din România născute în zodia Capricorn: Mihai Eminescu, Horia Deleanu, Matei Alexandru, Mihai Stoian, Rodica Negrea, Nicolae Kirculescu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Vasile Crăiţă Mândră, Nicolae Linca, Ştefan Cacoveanu, Ioan Alexandru, Vasile Boerescu, Nicolae Ţic, Gheorghe Dinică, Emil Brumaru, Emil Gârleanu, Doina Melinte, Sanda Ladoşi.