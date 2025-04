Ajuns la a doua ediție, Big Little Festival, eveniment dedicat exclusiv familiilor, va avea loc în perioada 29-31 August, la Palatul Mogoșoaia.

În Duminica Floriilor continuă tradiția de a scoate familiile la veselie în stradă, în primul weekend în care Calea Victoriei devine pietonală.

Startul se dă pe Calea Victoriei, nr. 63-81 (reper Hotel Radisson), începând cu ora 11:00, de unde pornim la pas până în zona Bisericii Amzei, unde familiile vor dansa în sincron coregrafia Imnului Big Little Festival. Cântecul, interpretat de Vero Căliman, este compus special pentru festival și produs în colaborare cu studiourile HaHaHa Production.

În cadrul flashmob-ului, participanții vor avea parte de o surpriză: prima întâlnire cu mascota oficială Big Little Festival – mascota creată în urma unui concurs de desene primite de la cei mici.

Distracția continuă în timp ce familiile pornesc spre următoarea destinație, în zona Muzeului Antipa, la Bucharest Street Food Festival - unde îi așteaptă un super loc de joacă mobil cu participare liberă.

Echipa Big Little Festival va fi reprezentată de către Adrian Nica – organizator și Vero Căliman, Director Creativ și Ambasador Big Little Festival. Li se alătura Elena Zagaican, reporterul special al Big Little Festival, care va intra LIVE cu urmăritorii festivalului pe platformele sociale.

Flashmobul este deschis tuturor celor care vor să danseze, să se distreze și să petreacă timp de calitate alături de familie. Experiența nu este necesară, însă voia bună, da.

DESPRE BIG LITTLE FESTIVAL

Big Little Festival este cel mai mare festival din Europa de Est, dedicat exclusiv familiilor – un loc în care magia copilăriei și bucuria timpului petrecut împreună se îmbină într-o experiență memorabilă. Festivalul aduce împreună muzică live, spectacole, ateliere creative, zone de relaxare, gastronomie, activități educative și momente de conectare autentică între generații.

Ediția din acest an va avea loc la Palatul Mogoșoaia, în perioada 29-31 august și promite trei zile de distracție, șapte zone diferite, artiști îndrăgiți, spații de joacă spectaculoase și un program gândit cu grijă pentru întreaga familie. Este mai mult decât un festival – este o declarație de iubire pentru copilărie și pentru legătura specială dintre cei mici și cei mari.

Bucurați-vă împreună de activitățile din cadrul festivalului: Studiourile HaHaHa Production, Music Camp, Jocurile Copilăriei by JUST 4 KIDS, Nerf Arena, Teatru alături de Vero Căliman, Splash Arena, Ateliere de creație, Artventura, Karaoke, Copacul Dorințelor și multe alte surprize.