Oana Ioniță, fosta Bebelușă de la "Cronica Cârcotașilor" a trăit o poveste de dragoste cu Liviu Vârciu care, dacă ar fi fost după dorința acestuia, s-ar fi transformat într-un mariaj.

"A fost o perioadă din tinerețea mea și consider că a fost o experiență pentru amândoi. Într-adevăr, el a venit atunci după mine la Ibiza ca să mă ceară de nevastă. Eu am fost șocată și surprinsă, eram acolo în timpul serviciului și nu mă așteptam! Sunt Săgetător, iar când plec la drum cu o idee nu mă schimb! (...) Instinctul mi-a spus să îmi continui activitatea și să îmi văd de viața mea. Nu, nu am regretat! Mi se părea că nu avem o relație care să ajungă să înceapă cu o nuntă. Nu eram la nivelul respectiv, eram la început! Ne știam de o lună și jumătate.””, a relatat fosta Bebelușă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Oana Ionița pe vremea când era una dintre <<bebelușele>> emisiunii "Cronica Cârcotașilor". (foto: FB)

“Nu e dramă, dimpotrivă! Nu a fost nebunie! Noi nu am mai vorbit de atunci. El s-a căsătorit cu Adelina. Între timp, cu Adelina Pestrițu am mai vorbit", a mai precizat Oana.