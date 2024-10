Este vorba de Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto – toate se vor mișca, schimbându-și astfel semnele, scrie almee.ro.

Din acest motiv, 2025 ar putea ajunge sa fie unul dintre cei mai transformatori ani ai acestui secol, astrologic vorbind. Asta ar putea însemna cu ușurință schimbări mari in cultura, societate si poate chiar politica. Astfel, astrologic vorbind, vom avea parte de ani haotici in 2025, 2026 si 2027 – in care toate aceste schimbări vor începe sa se manifeste in moduri pe care nici nu ne putem imagina încă.

Conjuncția Saturn-Neptun în zodia Berbecului, în februarie 2026 adaugă si mai multa intensitate întregului ansamblu. Doar acea conjuncție este ceva colosal, întrucât se produce la începutul zodiacului cu energia Berbecului, ceea ce o face si mai semnificativă.

Toate aceste speculații trebuie privite cu o oarecare rezervă, precizează publicația, pentru că nu toată lumea crede in astrologie și preferă explicațiile științifice clare.