Vasile Dâncu a lipsit de la procesul Belina! Judecător: Va fi adus cu mandat dacă lipsește nejustificat

Judecătorul căruia i-a fost atribuit acest dosar - Bogdan Alexandru Dari - a pus în vedere grefierului să îl citeze pe Vasile Dâncu la termenul viitor și să-l avertizeze de faptul ca va fi amendat și va fi adus cu mandat dacă lipsește nejustificat.

"Domnul Dâncu a lipsit nejustificat. Să se atragă atenția în citație că dacă nu se prezintă va fi amendat și emis mandat de aducere pe numele său", a spus judecătorul Dari.

Vasile Dâncu a pescuit pe insula Belina, cu Liviu Dragnea. El va fi citat pentru termenul următor din acest dosar, stabilit pentru data de 28 iulie.

Reamintim că Vasile Dâncu a dat declarații la DNA în anul 2017 pe această temă, spunând atunci că a fost audiat în calitate de martor în dosarul Belina, dar că nu ştie nimic despre asta.

”Despre dosarul Belina! Au vrut să afle dacă am fost acolo, dacă știu cine e proprietarul. Am fost o dată la pescuit sau de două ori mai demult. Am fost cu Liviu Dragnea. Nu știu nimic despre acele hotărâri de Guvern, nu eram în Guvern, nu am legătură cu ele. Le-am spus că nu știu nimic. Nu pot să dau declarații din dosar, nici nu am ce să vă spun”, a spus Vasile Dâncu la ieșirea de la DNA, în 2017.