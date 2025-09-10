Surse apropiate anchetei DNA spun că cel care ar fi dat mită 40.000 de lei pentru plata unor facturi și contracte este Valeriu Silvinschi, fratele unui afacerist din Republica Moldova. Este vorba despre Victor Slivinschi. Acesta controlează compania Turboenergy Power, iar în luna decembrie a anului 2024, firma a depus singura ofertă la o licitație lansată de ELCEN pentru etapa a doua a retehnologizării și modernizării unei capacități de producție de energie termică. Jurnaliștii de la Profit.ro scriau la vremea respectivă că este vorba despre un contract estimat la 25,6 milioane de lei plus TVA.

În plus, Victor Slivinschi ar fi încercat în acest an preluarea ostilă a unei fabrici militare din Chișinău. Potrivit presei din Moldova, Slivinschi a intrat în afaceri în anul 2015, atunci când s-a asociat cu firma rusă Lukoil. În ultimii ani, Silvinschi s-a arătat simpatizant al rușilor, iar în anul 2005, atunci când a candidat independent la alegerile parlamentare, a difuzat un clip de campanie anti-NATO.

Om de afaceri moldovean prins într-un scandal de corupție în România

Potrivit procurorilor, în data de 1 iulie 2025, Claudiu Crețu ar fi primit, prin intermediul complicelui său, suma de 40.000 de lei în biroul unei societăți comerciale din București. ELCEN, compania condusă de Crețu, este cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură din Capitală.

BURDUJA, IMPRESIONAT DE EFICIENȚA MANAGERIALĂ A LUI CREȚU

Claudiu Crețu este un apropiat al fostului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, al cărui tată – membru în Consiliul de Administrație ALRO Slatina din anul 2019 – a fost suspectat de legături cu rușii. ALRO Slatina este deținută de Vimetco, companie a miliardarului rus Vitali Machitski, dar nu este supusă sancțiunilor europene.

Anul trecut, Asocierea Complexul Energetic Oltenia – ALRO Slatina a scos la licitație contractul de construcție a termocentralei Ișalnița, cu o capacitate de 850 megawați și un cost de 560 de milioane de euro. Centrala ar fi fost construită pentru marele consumator de curent ALRO Slatina. O parte din bani provin din fonduri europene, prin semnătura Ministerului Energiei în mandatul lui Sebastian Burduja, al cărui tată este în continuare în conducerea ALRO.

Sebastian Burduja a declarat, după apariția acestor informații, că atribuțiile pentru semnarea documentelor ALRO Slatina – CEO au fost delegate colegilor din minister, în temei legal.