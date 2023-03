Fostul șef al Consiliului Județean Neamț s-a predat alături de avocații săi în Bari, Italia. Culmea, unul dintre apărători este chiar avocatul Alinei Bica. El fusese dat în urmărire internațională după ce polițiștii nu l-au găsit pentru executarea pedepsei cu închisoarea. Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani și opt luni cu executare într-un dosar de trafic de influență.

Mutarea baronului PSD nu a fost una deloc întâmplătoare. El s-a predat autorităților din Italia pentru ca mai apoi, la fel ca în cazul Alinei Bica, să scape de statutul de fugar. Următorul pas este ca instanța din Italia să ia în calcul o cerere de extrădare făcută de statul român.

În ceea ce o privește pe Alina Bica, aceasta a fosta sefa DIICOT, a fost filmata recent cu camera ascunsa de un jurnalist italian intr-un restaurant din Bari, alaturi de iubitul si fetita Elenei Udrea. Ea a spus ca nu mai are nicio intentie sa se intoarca in Romania, in conditiile in care are de executat patru ani de inchisoare.

Potrivit Ministerului Justiției, instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România și a dispus executarea pedepsei în Italia. Alina Bica nu se află, însă, în închisoare, pedeapsa fiind suspendată până se fac o serie de clarificări juridice privind infracțiunea pentru care a fost condamnată.