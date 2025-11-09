Cele mai mari capturi au fost în Nord-Est (44,1 milioane de țigarete), Sud-Est (41,2 milioane) și Vest (27,4 milioane) – regiuni vulnerabile din cauza proximității cu state non-UE. Printre cazurile semnificative se numără descoperirea unei fabrici ilegale de țigarete la Sibiu, în august, cu peste 61 de tone de tutun și 23,3 milioane de țigarete confiscate.

Conform ultimelor date, piața neagră a țigaretelor a atins în august 2025 un vârf de 12%, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, menținându-se în octombrie la 9,6%, peste media europeană de 9,2%.

BAT, partener activ în combaterea contrabandei

British American Tobacco România (BAT) continuă să sprijine autoritățile prin donații de echipamente pentru supravegherea frontierelor, în parteneriat cu Poliția Română de Frontieră.

„ British American Tobacco s-a alăturat în mod tradițional autorităților statului în prevenirea acestui flagel, iar impactul asupra economiei Românie, asupra siguranței cetățeanului, asupra companiilor care își desfășoară activitatea în mod legal este unul colosal. Vă dau o cifră. Anul acesta, piața neagră a tutunului a adus un prejudiciu statului român de 2,5 miliarde de lei, cam 500 de milioane de euro. Iar asta ne poate duce cu gândul că s-ar fi putut reabilita, să zicem 700 de km de drum național.” Ionuț Tănase, BAT.

Autoritățile își intensifică acțiunile

În primele nouă luni ale anului, Poliția de Frontieră a confiscat peste 5,1 milioane de pachete de țigări, iar Autoritatea Vamală Română investește peste 138 milioane de euro în modernizarea echipamentelor de control la frontieră, inclusiv 31 de sisteme de scanare cu raze X.

Despre BAT și StopContrabanda.ro

Platforma Stop Contrabanda centralizează în timp real capturile de țigarete ilegale din România, în colaborare cu Poliția Română, Poliția de Frontieră, ANAF și Autoritatea Vamală.

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a contribuit în 2024 cu 11,5 miliarde de lei la bugetul de stat și are investiții totale de peste 500 de milioane de euro în România.