MESAJE de la INGERI pentru zodii, luna octombrie 2023 - Ce transmit mesagerii divini

Mesaje ingeri luna octombrie 2023 BALANTA

“Cu multa iubire si cu respect iti cerem sa iti detoxifici corpul pretios si sensibil. La cererea ta, te vom ajuta sa dezvolti cai de afirmare a vietii pentru a face fata stresului, pentru a reduce tristetea de a renunta la vechile cai. Lasa in seama noastra grijile si preocuparile si simte gratia minunata a corpului recent purificat.”

Acest mesaj contine recomandarea ingerilor de a elimina toxinele si substantele chimice din corpul tau. Sensibilitatea la medicamente, aditivii alimentari, nicotina, cofeina in exces a crescut. Aceste substante iti afecteaza capacitatea de a-ti auzi ingerii, deci ei iti spun sa le eviti. Ingerii te vor ajuta cu placere in cazuri de stres sau de pofte, daca ii soliciti.

Semnificatii suplimentare : foloseste plante medicinale care ajuta la curatare, cum ar fi sucul de pir sau seminte de psylium ; consulta un nutritionist holistic ; cheama-l pe Arhanghelul Rafael pentru reducerea sau eliminarea poftelor ; evita relatiile sau situatiile toxice ; cere-i Arhanghelului Mihail sa iti curete corpul sau casa de energii joase ; foloseste detergenti blanzi, prietenosi cu Pamantul.

Mesaje ingeri pentru zodii luna octombrie 2023 SCORPION

“Soarele rasare si apune in fiecare zi si la fel se intampla pe calea vietii tale. Observa frumusetea in fiecare apus din viata ta si sa siti ca soarele va rasari din nou maine. Sfarsiturile sunt pur si simplu puncte de plecare ale unor noi inceputuri, iar noi suntem alaturi de tine in fiecare faza si in fiecare ciclu.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru a te ajuta sa admiti ca e timpul sa pleci. Cunosti deja situatia despre care e vorba. Eziti sa pleci din cauza loialitatilor si a temerilor, insa ingerii te asigura ca e cea mai buna cale. Colaboreaza indeaproape cu ingerii pentru a fi sigur de armonia tuturor celor implicati. Lasa orice sentiment de vinovatie sau alte emotii negative in seama fiintelor din ceruri, pentru ca energia ta trebuie sa ramana la un nivel inalt chiar acum.

Semnificatii suplimentare : completarea si inchiderea unui ciclu iti este la indemana ; scopul a fost servit in aceasta relatie sau situatie ; iesi din bucla repetitiva a unui set de ganduri ce iti sunt distructive ; lasa lucrurile sa se desfasoare si elibereaza-te ; in caz ca simti mihnire adanca, cheama pe Arhanghelul Azrael sa te ajute si pe Arhanghelul Mihail sa iti dea curaj.

Mesaje ingeri luna octombrie 2023 SAGETATOR

“Revarsam asupra ta binecuvantarile unei iubiri stralucitoare. Deschide-ti bratele si elibereaza-te de provocarile pe care le tii bine stranse in maini. Deschide-ti mainile, bratele si inima catre iubirea si ajutorul nostru.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru ca incerci sa rezolvi o situatie “cu o mana”. Lor le place mult sa te ajute si sa raspunda rugaciunilor tale, insa mai intai trebuie sa lasi situatia in seama lor, ceea ce inseamna ca te-ai saturat sa lupti. In plan emotional, inseamna sa lasi lucrurile sa curga, cu credinta ca intelepciunea divina a spiritului tau va face o treaba mai buna. Lasarea in seama ingerilor nu inseamna sa renunti ori sa doresti sa fii controlat. Prin lasarea in seama lor, iti vei asigura un rezultat mai bun.

Semnificatii suplimentare : nu iti face griji in privinta felului in care ti se va implini rugaciunea ; lasa-l pe Dumnezeu sa se ocupe de detalii ; fii deschis sa ceri ajutor ; elimina tensiunea si nevoia de a controla, iar lucrurile vor merge mai bine ; evita lupta pentru putere in relatii – pur si simplu detii propria putere si nu trebuie sa lupti pentru ea.

Mesaje ingeri pentru zodii luna octombrie 2023 CAPRICORN

“Exista o anumita situatie activa acum in viata ta care isi are radacinile intr-o experienta emotionala cu un membru al familiei pe care il poti ajuta sa inteleaga si sa se vindece. In gand si in inima, inconjoara acea persoana, pe tine si experienta, cu o lumina albastra, linistitoare si cu multi ingeri. Fii deschis catre darurile cuprinse in aceasta situatie si simte pacea launtrica..”

Acest mesaj semnifica faptul ca o chestiune care te intereseaza este legata de o problema de familie. S-ar putea ca un membru de familie sa aiba nevoie de ceva (prima persoana care iti vine in minte). Totodata, acest mesaj semnifica si ca este nevoie de o mai mare apropiere in interiorul familiei tale, cum ar fi sa petreceti impreuna o seara sau un weekend. Ingerii te vor calauzi de-a lungul acestui proces.

