Diana Șoșoacă a vorbit, din nou, despre contractul de privatizare a Petrom. În emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, senatoarea a spus că are o concluzie după ce a studiat întreaga situație a OMV Petrom. Ea spune că „la acel moment, conducerea României a fost sub imperiul unui șantaj. Cine a făcut acest contract l-a făcut cu pistolul la tâmplă”.