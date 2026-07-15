Horoscop de vacanță. Ce plajă ți se potrivește, în funcție de zodie: află unde ar trebui să mergi în vacanță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 00:00

Vacanța ideală nu arată la fel pentru toată lumea. În timp ce unii visează la relaxare totală, alții caută adrenalină și experiențe noi. Descoperă ce tip de plajăți se potrivește în funcție de zodia ta.

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