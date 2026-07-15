Horoscop de vacanță. Ce plajă ți se potrivește, în funcție de zodie: află unde ar trebui să mergi în vacanță

Vacanța ideală nu arată la fel pentru toată lumea. În timp ce unii visează la relaxare totală, alții caută adrenalină și experiențe noi. Descoperă ce tip de plajăți se potrivește în funcție de zodia ta.
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Plaja aventuroasă, unde mereu se întâmplă ceva
Berbecul nu este făcut pentru zile întregi petrecute fără activitate. Ai nevoie de o plajă unde energia ta să aibă loc să se manifeste: sporturi nautice, excursii cu barca, snorkeling sau trasee de explorare în apropiere. Îți plac locurile vibrante, unde poți încerca mereu ceva nou. O plajă sălbatică sau o destinație cu multe activități este alegerea perfectă pentru spiritul tău curajos.
Taur (21 aprilie - 21 mai)
Plaja confortabilă și elegantă
Taurul adoră să se bucure de toate plăcerile vieții, iar o zi perfectă la mare trebuie să includă confort, frumusețe și relaxare. Ți se potrivește o plajă amenajată, cu șezlonguri confortabile, restaurante bune și o atmosferă rafinată. Îți place să savurezi un cocktail la apus, să stai liniștită lângă apă și să te bucuri de fiecare moment fără grabă. Pentru tine, vacanța este despre răsfăț.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Plaja animată, plină de oameni și experiențe
Gemenii se plictisesc repede de liniște totală și au nevoie de varietate. Plaja ideală pentru tine este una unde poți cunoaște oameni noi, descoperi locuri interesante și participa la activități spontane. Îți plac stațiunile cu cafenele, restaurante, petreceri pe plajă și multe opțiuni de distracție. Pentru tine, marea este mai frumoasă atunci când vine la pachet cu povești noi.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Plaja liniștită, cu atmosferă romantică
Racul caută o conexiune emoțională cu locul în care ajunge. Pentru tine, plaja perfectă este un colț de paradis liniștit, cu apă calmă, nisip fin și apusuri spectaculoase. Îți plac golfurile retrase, locurile mai puțin aglomerate și momentele petrecute alături de persoanele dragi. O vacanță ideală pentru tine înseamnă relaxare, siguranță și multe amintiri frumoase.
Leu (22 iulie - 22 august)
Plaja spectaculoasă, unde poți străluci
Leul adoră locurile care impresionează și unde se simte special. Pentru tine, plaja ideală este una spectaculoasă, cu peisaje de poveste, beach cluburi elegante și o atmosferă exclusivistă. Îți plac locurile unde poți purta ținute superbe, unde apusurile sunt memorabile și unde fiecare zi pare desprinsă dintr-o revistă. Vacanța ta trebuie să fie o experiență de neuitat.
Fecioară (23 august – 22 septembrie)
Plaja curată și bine organizată
Fecioara apreciază ordinea, confortul și lucrurile făcute cu atenție. Pentru tine, plaja perfectă este una curată, îngrijită și liniștită, unde totul funcționează fără probleme. Îți plac locurile unde găsești facilități bune, apă limpede și o atmosferă relaxantă. Nu cauți neapărat luxul, ci acea combinație ideală între frumusețe și organizare.
Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)
Plaja romantică și fotogenică
Balanța este atrasă de frumusețe, armonie și locuri care creează o stare specială. Plaja ideală pentru tine este una cu nisip fin, ape turcoaz, palmieri și peisaje perfecte pentru fotografii. Îți plac locurile elegante, unde poți savura o cină pe malul mării și admira apusul. Pentru tine, vacanța trebuie să fie o experiență frumoasă atât pentru suflet, cât și pentru privire.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Plaja misterioasă și retrasă
Scorpionul preferă locurile care au o poveste și o energie aparte. Nu cauți neapărat cea mai populară plajă, ci un loc special, poate o mică insulă, un golf ascuns sau o zonă mai puțin explorată. Îți place atmosfera intimă, apa adâncă și senzația că ai descoperit un colț secret al lumii. Pentru tine, vacanța trebuie să aibă un aer misterios.
Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)
Plaja exotică, unde începe o aventură
Săgetătorul visează la libertate și explorare. Plaja ideală pentru tine este una exotică, poate într-o destinație îndepărtată, unde poți descoperi culturi noi și peisaje spectaculoase. Nu îți place să stai doar pe șezlong, ci vrei excursii, aventuri și experiențe diferite. Pentru tine, o vacanță reușită este una despre descoperire.
Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)
Plaja elegantă, cu servicii de calitate
Capricornul preferă locurile bine alese și experiențele care merită investiția. Plaja ideală pentru tine este una unde găsești confort, servicii bune și o atmosferă sofisticată. Îți plac stațiunile bine organizate, hotelurile de calitate și locurile unde poți combina relaxarea cu activități interesante. Nu alegi întâmplător, ci cauți o experiență completă.
Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)
Plaja neobișnuită, diferită de tot ce ai văzut
Vărsătorul nu este atras de alegerile clasice și preferă locurile originale. Pentru tine, plaja perfectă este una diferită: o zonă mai puțin cunoscută, o plajă cu peisaje spectaculoase sau un loc cu o atmosferă aparte. Îți place să descoperi tendințe noi și să ai povești interesante de spus după vacanță. Cu cât locul este mai special, cu atât îți place mai mult.
Pești (19 februarie - 20 martie)
Plaja de vis, cu atmosferă de poveste
Peștii iubesc romantismul și locurile care le stimulează imaginația. Pentru tine, plaja ideală este una cu ape limpezi, apusuri spectaculoase și o atmosferă liniștită. Îți plac locurile unde poți visa, citi, asculta marea și uita de agitația zilnică. O plajă exotică, aproape magică, este decorul perfect pentru sufletul tău sensibil.
Sursă text: Eva.ro