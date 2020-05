Horoscop 3 mai. Zodia care se va prăbuşi. Va face schimbarea vieţii! Cine are noroc la BANI

Berbec



Ai aflat ceva ce te ingrijoreaza, dar nu vrei sa-i nelinistesti si pe ceilalti. Totusi, daca vezi ca lucrurile nu evolueaza asa cum ti-ai dori, nu mai amana, anunta-i pe toti cei pe care i-ar putea afecta.



Taur



Oricat de mult ti-ai dori astazi sa rezolvi singur ceea ce este de facut, vei constata ca nu se poate. Situatia te cam depaseste, asa ca, in cele din urma, esti nevoit sa-i lasi si pe altii sa te ajute.



Gemeni



Dupa ce ai aflat ceea ce ai aflat aseara, astazi pleci foarte bine dispus la job. Vestea primita te face sa fi complet relaxat. De cateva saptamani, muncesti pe branci si abia acum incep sa se vada rezultatele, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Astazi timpul parca trece mai greu decat de obicei. Asta si din cauza faptului ca astepti un telefon important. Dupa-amiaza, primesti un musafir de la care afli, chiar daca nu te intereseaza, cele mai noi barfe din oras.



Leu



In ultima vreme, mereu vrei sa cumperi cate ceva, chiar daca nu ai nevoie de nimic. Noroc ca partenerul de viata te atentioneaza cand depasesti masura, altfel ai ramane rapid cu portofelul gol.



Fecioara





De obicei esti o persoana foarte calma, dar daca ti se pare ca cineva incearca sa te atace, iei imediat atitudine. Gandeste-te bine inainte sa actionezi, nu exagera!



Balanta



Ai cam multe de facut astazi intr-un timp destul de scurt si asta te va tine sub presiune toata ziua. Ajungi epuizat acasa, dar nu ai timp sa te relaxezi. Partenerul te roaga sa il ajuti cu ceva important.



Scorpion



Esti stapan pe situatie. Stii exact ce trebuie sa faci si te pui pe treaba. Spiritul tau pragmatic ii inspira si pe cei din jur. Dupa o zi de munca, seara o sa te poti intalni cu prietenii in oras.



Sagetator



Daca te bagi in treburi care nu te privesc, poti ajunge sa regreti. Chiar daca nu poti sta deoparte cand vezi ca se intampla anumite nedreptati, incearca sa te abtii. Pentru binele tau, evita sa ajungi in mijlocul scandalului.



Capricorn



Acum, ca s-au terminat cele cateva zile libere, constati ca s-a adunat cam multa treaba la job. Incearca sa iei lucrurile pe rand, nu te angaja in prea multe deodata. Sa nu-i neglijezi de tot pe cei de acasa.



Varsator



Ai tendinta ca, atunci cand se iveste o problema, sa o ignori, crezand ca o sa treaca de la sine. Astazi, insa, nu te poti baza doar pe asta. Ar fi indicat sa analizezi cat mai repede situatia si sa cauti o rezolvare.



Pesti



Ceea ce se va intampla astazi la job va fi o surpriza destul de neplacuta pentru tine. Partea buna e ca experienta de astazi iti va fi de mare ajutor in viitor. Nu te lasa influentat de orice adiere de vant.