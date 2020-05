Horoscop 17 mai. Singura zodie cu noroc fantastic la bani! Se îmbogăţeşte peste noapte

Berbec



Nu iti vine sa crezi. Cineva apropiat iti face un cadou de a carui valoare nici nu indraznesti sa te interesezi, iar la job, sefii te sustin in toate. Oare e real sau visezi?



Taur



Chiar daca ti-ai sacrificat ore din timpul liber si ai renuntat la ceva important pentru asta, tot consideri ca a meritat pe deplin efortul. Acum poti sa te odihnesti si sa te bucuri de ceea ce ai realizat.



Gemeni



Nu vrei sa asculti parerea partenerului legat de o investitie financiara si preferi sa iei o decizie la intamplare. Ai grija insa sa nu te arunci cu capul inainte intr-o situatie care nu iti aduce nimic bun, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Te-ai hotarat sa fii mai transant cu cei din jur. Nu mai vrei sa treci cu vederea ceea ce pana acum te faceai ca nu vezi. Ai grija de cum reactionezi la vestea pe care o vei primi mai spre seara.



Leu



Vrei sa te apuci de ceva ce ai tot amanat in ultima vreme, dar nu ai timp. Cu cat incepi mai repede, cu atat o sa termini mai repede, stii si tu asta, dar nu depinde doar de tine... Serios?



Fecioara





Niste date care se schimba in ultimul moment te blocheaza si nu reusesti sa avansezi cu proiectul la care muncesti. Nu intra in panica. Cineva se va oferi sa te ajute.



Balanta



Ai parte de multa munca si alergatura inca de dimineata. Ai senzatia ca nu se mai termina, insa te vei mobiliza si o sa duci totul la bun sfarsit mult mai repede decat ai fi crezut.



Scorpion



Esti bine dispus astazi. Fie iei salariul, fie primesti o suma de bani pe care o astepti. Oricum ar fi, esti gata sa achizitionezi ceva ce iti doresti de foarte mult timp. Abia astepti sa iesi la cumparaturi.



Sagetator



Ai lansat un nou proiect si pentru a te asigura ca totul e in termen trebuie sa muncesti ceva mai mult decat de obicei. Chiar daca nu e usor, incearca sa termini tot ce ai de facut pana in weekend.



Capricorn



Daca vrei ca lucrurile sa se sfarseasca asa cum iti doresti, invata sa iei atitudine. Priveste lucrurile cu mai multa detasare si ia deciziile ceva mai repede. Incearca sa nu te implici prea mult emotional.



Varsator



Astazi ar fi mai bine sa taci si sa asculti ce au de spus ceilalti. Desi iti place sa te implici, retine-te. Nu trebuie sa ai mereu ultimul cuvant. S-ar putea sa afli ceva ce te va ajuta pe viitor.



Pesti



Pregateste-te pentru o zi mai grea la birou. Ai multa treaba si aproape sigur o sa fii nevoit sa ramai peste program. Noroc ca nu ai niciun program pentru seara. Abia astepti weekend-ul, sa te poti relaxa.