Partizanii din Ucraina au jucat și joacă, în continuare, un mare rol în susținerea rezistenței Kievului în fața invaziei ruse. De multe ori au reușit să atace forțele armate ruse Moscovei, chiar înaintea lansării de contraofensive din partea Kievului.

Tătarii din Crimeea au anunțat că sunt gata să lupte pentru eliberarea peninsulei de sub ocupația trupelor rusești ale lui Vladimir Putin. Mesajul a fost transmis chiar de liderul trupelor de gherilă Ateș, Mustafa Djemilev, potrivit cotidianului britanic The Guardian.

Relațiile foarte strânse între tătarii din Crimeea și regimul de la Kiev pot asigura victoria împotriva rușilor ocupanți

În pofida represiunii rușilor din peninsula Crimeea, Djemilev a dat asigurări că tătarii ar spori rândurile rezistenței dacă ar simți apropierea eliberării.

„Acum aproximativ 1.000 de tineri sunt gata să ia armele imediat ce se apropie armata ucraineană”, a transmis Djemilev, scrie adevarul.ro.

Și consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a transmis că statul ucrainean se bazează pe tătari, „ideologic, politic și din alte puncte de vedere”, în eliberarea Crimeei.

„Sunt foarte activi și eficienți în ceea ce privește pregătirile pentru viitoarea eliberare a Crimeei”, a declarat Podoliak.

Acesta a mai precizat că Mustafa Djemilev și liderul Adunării Naționale a Tătarilor din Ucraina, Refat Ciubarov, cooperează activ cu biroul prezidențial și guvernul ucrainean.

Mustafa Djemilev, în vârstă de 79 de ani, a anunțat că tinerii aflați sub comanda sa sunt pregătiți să treacă la nivelul următor, și anume să pună mâna pe arme pentru a elibera Crimeea.

Tătarii din Crimeea luptă împotriva rușilor - Au atacat de multe ori trupele trimise de Putin în Ucraina

Gruparea de gherilă Ateș, condusă de tătarii din Crimeea, și care înseamnă „foc” pentru ei, a luat naștere în septembrie 2022 tocmai pentru a ajuta trupele ucrainene, din spatele liniilor inamice. În Ateș se află în principal tătari, dar și ucraineni și ruși care sunt nemulțumiți de regimul condus de Vladimir Putin.

În martie acest an, gherilele pro-ucrainene au distrus o porțiune de cale ferată, în Hersonul ocupat de ruși, într-o lovitură logistică devastatoare pentru forțele ruse. Mișcarea militară partizană în teritoriile ocupate ale Ucrainei, formată din tătarii din Crimeea, și-a revendicat ulterior responsabilitatea pentru această lovitură din 11 martie 2023. Ei declarau atunci distrugerea va împiedica aprovizionarea trupelor rusești, în sudul orașului Herson și în Zaporojie, potrivit adevarul.ro.

„Lucrăm non-stop pentru distrugerea forțelor de ocupație și eliberarea Ucrainei”, transmiteau cei din Ateș.

March 11, 2023, the railway track between the settlements of Radensk and Abrikosivka was blown up by the Partisan movement "Atesh" preventing resupply of the Rashists. Stopping resupply is warfare on so many levels, demotivating the Orcs and causes infighting 💙💛 #SlavaUkraini pic.twitter.com/8U3Jijjv4y