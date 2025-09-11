"De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în țara noastră și asta trebuie să înceteze imediat", a acuzat președintele american într-un videoclip postat pe rețeaua sa Truth Social.

"Administrația mea îi va urmări pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la toate celelalte violențe politice, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin", a mai spus președintele american.

Charlie Kirk (1993–2025) a fost un activist conservator american, fondator al Turning Point USA și susținător al lui Donald Trump. Născut în Illinois, Kirk a renunțat la studii universitare pentru a se dedica politicii și a devenit o voce influentă în campusurile din SUA.

Pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment „Prove Me Wrong”organizat la Utah Valley University, a fost împușcat mortal de pe acoperișul unei clădiri a campusului. Incidentul, considerat un posibil act de violență politică, este anchetat de poliție.