Trump acuză „stânga radicală” după împușcarea lui Charlie Kirk: „Un martir al adevărului și libertății”/ Profimedia
Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa „stângii radicale”, pe care o consideră responsabilă pentru împușcarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi politici. În cel mai recent mesaj al său, Trump l-a numit pe Kirk „martir al adevărului și libertății”.

"De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în țara noastră și asta trebuie să înceteze imediat", a acuzat președintele american într-un videoclip postat pe rețeaua sa Truth Social.

"Administrația mea îi va urmări pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la toate celelalte violențe politice, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin", a mai spus președintele american. 

Charlie Kirk (1993–2025) a fost un activist conservator american, fondator al Turning Point USA și susținător al lui Donald Trump. Născut în Illinois, Kirk a renunțat la studii universitare pentru a se dedica politicii și a devenit o voce influentă în campusurile din SUA.

Pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment „Prove Me Wrong”organizat la Utah Valley University, a fost împușcat mortal de pe acoperișul unei clădiri a campusului. Incidentul, considerat un posibil act de violență politică, este anchetat de poliție.