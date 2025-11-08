"Este scandalos faptul că G20 se desfășoară în Africa de Sud\", a scris președintele american despre o țară pe care o acuză, fără probe, că persecută și ucide fermieri albi. \"Niciun reprezentant al guvernului american nu va participa atât timp cât aceste încălcări ale drepturilor omului continuă", a transmis Donald Trump.

În mai, la Casa Albă, președintele american îi arătase omologului său sud-african Cyril Ramaphosa o înregistrare video - marcată de erori - destinată să-i probeze acuzațiile, pe care Africa de Sud le respinge.

Ulterior, Donald Trump a anunțat că nu se va deplasa personal la summitul G20, organizat pe continentul african, și că va fi reprezentat de JD Vance.

De asemenea, nici secretarul de stat american nu va fi prezent la întâlnirile ministeriale din cadrul G20.

G20 este formată din 19 țări și două organizații regionale (Uniunea Europeană și Uniunea Africană) și reprezintă peste 80% din Produsul Intern Brut mondial.