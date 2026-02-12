Scandal în Parlament. Politicienii turci s-au luat la bătaie după numirea noului ministru al Justiției

Scene tensionate au avut loc miercuri în Parlamentul Turciei, la Ankara, unde deputații coaliției de guvernare și ai opoziției s-au luat la bătaie chiar în plen.

Incidentul a izbucnit în timpul sesiunii dedicate învestirii noului ministru al Justiției. Filmările apărute în spațiul public arată parlamentari care se împing și se lovesc, în timp ce alți aleși încearcă să aplaneze conflictul. Ședința a fost suspendată pentru aproximativ 15 minute pentru restabilirea ordinii.

Numirea controversată a lui Akın Gürlek a dus la un scandal monstru în Parlament

Scânteia care a aprins conflictul a fost confirmarea lui Akın Gürlek în funcția de ministru al Justiției, în cadrul unei remanieri guvernamentale anunțate de președintele Recep Tayyip Erdoğan. Gürlek, fost procuror-șef la Istanbul, a coordonat în ultimii ani mai multe anchete împotriva unor membri ai Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formațiune de opoziție, conform Euronews.ro.

Opoziția susține că investigațiile au avut un caracter politic. De cealaltă parte, guvernul insistă că sistemul judiciar este independent și că anchetele au fost fundamentate legal.

În mandatul său de procuror la Istanbul, Gürlek a deschis dosare împotriva mai multor primari și oficiali locali afiliați opoziției. Cel mai mediatizat caz îl vizează pe primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, considerat unul dintre principalii rivali politici ai președintelui Erdoğan.

De ce nu este acceptat Akın Gürlek

În noiembrie, Gürlek a formulat un rechizitoriu amplu împotriva lui İmamoğlu, incluzând 142 de capete de acuzare legate de presupuse fapte de corupție și criminalitate organizată, solicitând o pedeapsă cumulată de peste 2.000 de ani de închisoare. Susținătorii primarului afirmă că acuzațiile sunt motivate politic. Executivul turc respinge aceste afirmații.

Pentru mediul de afaceri, astfel de tensiuni politice pot semnala instabilitate instituțională. Pentru cetățeanul de rând, mesajul e mai simplu: conflictul politic din Turcia se adâncește. Remanierea guvernamentală anunțată de președintele Erdoğan nu a fost însoțită de justificări ample. Potrivit informațiilor publicate în Monitorul Oficial, miniștrii demiși „au cerut eliberarea din funcție”.

În același context, Mustafa Çiftçi, guvernator al provinciei Erzurum, a fost numit ministru de Interne. Noile numiri vin într-un moment delicat pentru scena politică turcă. În prezent sunt discutate posibile reforme constituționale, iar autoritățile explorează inițiative de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizație implicată într-un conflict de durată cu statul turc.